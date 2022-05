Quico Catalán,en El Partidazo de COPE: "No me sorprendería que Morales quisiera luchar por su club en Segunda"

Hablamos en El Partidazo de COPE con Quico Catalán, presidente del Levante, después de que el equipo certificara su descenso a Segunda División tras caer 5-0 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, y pidió perdón a sus aficionados: "Se merecen todo por nuestra parte y no se lo hemos dado, debemos pedirles perdón porque no hemos estado a la altura. Llevamos tres meses compitiendo mejor pero cuando podíamos engancharnos no lo hemos Hecho. Nos ha penalizado mucho la primera vuelta porque no estuvimos y estamos en Segunda. Hay que asumirlo, pedir perdón y aprender de todo esto para volver cuanto antes".

Sobre la próxima temporada en Segunda, Quico Catalán confía en volver a ascender pronto: "Hay que analizar todo muy bien, Felipe seguro que tiene en su cabeza qué hacer y pondremos todo encima de la mesa para igualar lo que hicimos de volver a Primera el primer año".

Sobre si el capitán José Luis Morales continuará el próximo año en Segunda Divisón, el presidente cree que podría ocurrir: "No sé qué tiene en la cabeza Morales, no me sorprendería que quisiera luchar por su club, por este sentimiento que tiene en su corazón, en Segunda División".

Por último también reconoció que él se ve con fuerzas de continuar al frente del club: "Hay que acabar la temporada, tenemos que vender futbolistas, cerrar la temporada de la mejor manera posible fuera del ámbito deportivo. Yo tengo fuerzas para seguir pero quiero saber qué opina la gente, el máximo accionnista y el levantinismo".