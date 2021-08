El PSG se plantearía vender a Mbappé si la oferta sube, según L'Équipe

El París Saint Germain (PSG) no se plantea vender a Kylian Mbappé tampoco después de la oferta del Real Madrid de 160 millones de euros, pero si la propuesta subiera a un nivel de unos 200 millones eso cambiaría las cosas, según L'Équipe.



En un artículo de análisis publicado este miércoles, el diario deportivo francés explica que el PSG oficialmente no va a entrar en una negociación para la venta de su número 7 pero considera que esa postura puede ser una forma de presionar al Madrid para que eleve el precio que estaría dispuesto a pagar. En concreto, cuenta sin precisar las fuentes, que una oferta en torno a los 200 millones de euros "alimentaría una verdadera reflexión" y en ese caso no sería una sorpresa considerable que Mbappé se fuera a la liga española.

La joven estrella del club parisino no ha iniciado ninguna negociación directa con el Real Madrid y en los últimos tiempos ha mantenido un diálogo fluido con los dirigentes del PSG. Pero según L'Équipe, la oferta del club blanco a una semana del final del mercado estival contribuye a la reflexión que había iniciado desde hace meses sobre su futuro. Sobre todo porque -siempre de acuerdo con el periódico- "en privado no esconde su voluntad de irse a corto plazo al Real Madrid". Una voluntad que puede explicar por qué se ha negado hasta ahora a renovar su contrato con el PSG, que finaliza en junio de 2022.