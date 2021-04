El PSG habría ofrecido dos años a Messi con opción a otra temporada más

Según informa este martes el TNT Sports Brasil, el París Saint Germain habría presentado ya una oferta formal a Leo Messi para que la próxima temporada juegue en el Parque de los Príncipes cuando el 30 de junio finalice su contrato con el Barcelona.

