El PSG y Messi ya han cerrado un acuerdo de principios, según la emisora RMC

El París Saint-Germain (PSG) y Leo Messi habrían cerrado ya un acuerdo de principios, según la emisora RMC, que apunta igual que otros medios franceses que se espera que el delantero argentino llegue a la capital francesa este domingo para cerrar la negociación. "Faltan detalles entre ambas partes antes del acuerdo total y de la firma del contrato", añadió ese medio. Según RMC, Messi se someterá al reconocimiento médico este lunes por la mañana.



La no continuación de Messi en el Barcelona se anunció el jueves y en la rueda de prensa que él dio este domingo como despedida oficial de ese club el natural de Rosario solo admitió que hay negociaciones con el PSG.



"Sinceramente, a día de hoy, a esta hora, no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve muchos llamados, varios clubes que se interesaron. Todavía no tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando, obviamente", dijo.

El PSG espera a Messi este domingo, según L'Équipe

El París Saint-Germain (PSG) y los representantes de Leo Messi han cerrado casi todos los detalles del futuro contrato del jugador con el club parisino y el equipo espera que el delantero llegue a la capital francesa este domingo, indicó hoy el diario L'Équipe. El rotativo añadió, con fuentes argentinas, que su reconocimiento médico podría tener lugar por la tarde o el lunes por la mañana, "muy temprano".



L'Équipe señaló que una última reunión este domingo debería de cerrar definitivamente la negociación.



Según sus fuentes, el PSG se puso en contacto con el entorno del jugador el jueves, el mismo día en que se anunció su no continuación con el Barcelona, y el viernes el entrenador, Mauricio Pochettino, habló con su compatriota para presentarle su proyecto.