La propuesta de Xavi para arreglar el mundo del fútbol: jugar a reloj parado y que se piten todas las manos

En los últimos tiempo el mundo del fútbol vive inmerso en dos polémicas que alimentan los debates y las tertulias: Las pérdidas del tiempo y las manos en el área. Ha crecido la corriente de que el deporte es cada vez más aburrido porque se ha reducido el ritmo de juego de los partidos y muchos espectadores se cansan por las constantes interrupciones.

Además, está el tema de las manos. Con la introducción del VAR se ha experimentado un brutal crecimiento del número de penas máximas señaladas por toca el balón con esta parte del cuerpo dentro del área. Los equipos se quejan de la disparidad de criterios a la hora de pitarlas y por qué unas se castigan y otras no.

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, se mojó sobre ambos temas en la rueda de prensa posterior al choque que enfrentó a su club este jueves en la ida de la previa de octavos de la Europa League ante el Nápoles y que acabó con 1-1 en el marcador. En este encuentro se señaló un penalti por una mano de Juan Jesús tras un centro de Adama Traoré que nadie había visto ni en el campo ni en la grada y del que el VAR avisó al árbitro rumano Istvan Kovacs.

El técnico azulgrana aseguró que para mejorar el fútbol "se deberían pitar todas porque es como en el baloncesto donde no se pueden usar los pies". Además, para acabar con las constantes interrupciones apuesta por "el tiempo efectivo" que en su opinión acabaría con "las simulaciones y las pérdidas de tiempo". "Se acabaría con lo de no es que no han descontado cuatro, tres, seis o doce. Tiempo efectivo. No sé cuánto, yo lo debatiría, pero tiempo efectivo. Y se acabaría la trampa. No se puede perder tiempo atándote la bota o fingiendo una lesión. Yo creo que eso no es un ejemplo. Tiempo efectivo y nos iría mejor".