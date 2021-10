Un 'primo' del dueño del PSG se burla del Barcelona en sus redes sociales

Khalifa Bin Hamad Al Thani es un personaje curioso. Millonario y miembro de la familia real de Catar, el jeque es también pariente del dueño del PSG. Conocido por ser un ‘troll’ en las redes sociales ahora ha bromeado sobre la situación del Barcelona en LaLiga Santander en la que marcha noveno con dieciséis puntos.

Did Barcelona withdraw from the League? pic.twitter.com/nmh5P58tlG