Luis García: "He salido del entrenamiento más contento que un niño después del Día de Reyes"

Luis García afirmó en su presentación como nuevo entrenador del Espanyol hasta el 30 de junio de 2024 que se ha encontrado un vestuario "con ganas de revancha y comprometido" para revertir la situación y lograr la permanencia en Primera división.



El asturiano, que llega a la entidad tras la destitución de Diego Martínez, evitó el alarmismo en su rueda de prensa en el RCDE Stadium: "Hay que dar normalidad y tranquilidad, es lo que he intentado transmitir. El futbolista debe sentirse responsable de la situación, pero libre de ataduras. Debe fluir y flotar".



Además, Luis García aseveró que se enfrenta al reto "más importante" de su vida ya que es "el actual". En este sentido, el preparador recordó que ha vivido "el 50 o el 60 por ciento de su carrera en el alambre" y enumeró, entre otros episodios, sus salvaciones sobre la bocina con el Mallorca o el Espanyol.





Luis García, confirmado como nuevo entrenador del Espanyol Tal y como informó Quique Iglesias en Tiempo de Juego, Luis García se hace con las riendas del primer equipo tras la destitución de Diego Martínez. 03 abr 2023 - 21:12



Sea como sea, el nuevo entrenador blanquiazul acabó "más contento que un niño el Día de Reyes" después de la primera sesión con sus nuevos jugadores. "Soy una persona que lucha hasta el final y estoy seguro de que este equipo lo va a hacer", afirmó el técnico.



El Espanyol de Luis García, analizó, contará con "personalidad" y no tendrá "miedo al balón". El asturiano aclaró que quiere la pelota "para atacar, no para especular" y buscará dirigir un equipo "comprometido en las transiciones", "incómodo" para el rival y también que sea "fuerte defensivamente como bloque".



Además, el responsable del banquillo catalán destacó que la plantilla cuenta con "grandísimos futbolistas de juego interior". Es por eso que, avanzó, el bloque de ser capaz de "hacer daño con eso y ser agresivos por fuera". "Es la élite, es la máxima exigencia. He visto al grupo muy enchufado", insistió.





El nuevo entrenador del Espanyol, Luis García, durante su presentación como nuevo técnico del club.EFE





En cualquier caso, el técnico no escondió que asume "la situación" del bloque y reconoció que deberá "simplificar" algunos conceptos. "Un entrenador de élite debe estar preparado para amoldar los ingredientes que te da el club. No podemos darle vueltas. Estoy feliz con lo que tengo", apostilló.



Por otra parte, Luis García ensalzó la figura de su predecesor: "Me he encontrado una herencia de cultura de trabajo extraordinaria y esto es gracias a un grandísimo entrenador como Diego Martínez. Es un equipo con ganas de trabajar y una humildad enorme".



El asturiano, finalmente, se mostró muy agradecido en su discurso inicial al Real Madrid -nombró a Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Manu Fernández- por "las facilidades para volver a casa. "Ya me ayudaron en mi sueño de ser futbolista profesional y ahora, a cumplir mi sueño como entrenador", agregó.



El director deportivo, Domingo Catoira, explicó en la rueda de prensa que Luis García no está en el Espanyol "únicamente por el sentimiento" y aseguró que el entrenador tiene "la capacitación necesaria" y es "la persona adecuada" para sacar adelante el proyecto.