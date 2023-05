Preocupación en el Real Madrid por las últimas derrotas

Tras el tropiezo de este martes en Anoeta ante la Real Sociedad, el Real Madrid perdió su décimo partido de la temporada. Los de Ancelotti han recibido 8 goles en los últimos 3 encuentros, de los cuales han caído en dos (4-2 en Girona y 2-0 en San Sebastián). Se ganó al Almería, pero sufriendo atrás (4-2).

Con LaLiga imposible, el equipo está a 14 puntos del Barcelona con 15 por jugarse y los azulgranas pueden ser campeones en la visita a Cornellá la próxima jornada, la atención está puesta en la Copa del Rey, el sábado juegan la final ante Osasuna, y la Champions League, el City será el rival en semifinales. Llega el tramo decisivo de la temporada y el equipo no parece en la mejor forma posible. A ello se añade que si el Atlético de Madrid derrota al Cádiz este miércoles, caerá a la tercera posición de LaLiga Santander.

El Madrid ya ha perdido más partidos en esta temporada (10 en 53 partidos) que en la 2021-22 (9 de 56 partidos).



No perdía 10 partidos en una temporada desde la penosa 2018-19 (18 derrotas).



El Madrid no gana la Copa de Europa en una temporada con tantas derrotas desde 2002. — Pedro Martin (@pedritonumeros) May 2, 2023

Así pues, la preocupación ha aparecido no solo en la zona noble del club si no también entre el cuerpo técnico y los aficionados. No es solo cuestión de la derrota ante la Real Sociedad, algo que creen que se puede producir, el problema es la imagen dada por el equipo. Las últimas salidas en LaLiga se han saldado con tropiezos y desde el parón por el Mundial el equipo suma 10 victorias, 3 empates y 6 derrotas en 19 compromisos.