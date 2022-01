Posible lío con Renan Lodi: Tite desvela que no está vacunado y Arabia lo exige para entrar en el país

'Bomba' del seleccionador brisleño, Tite, al comunicar la lista de convocados de la selección de Brasil para los dos próximos encuentros ante Ecuador y Paraguay: "Renan Lodi perdió la oportunidad de competir con Brasil por no haberse vacunado".

???? Tite, seleccionador de @CBF_Futebol, en rueda de prensa



? "@Renan_Lodi perdió la oportunidad de competir con Brasil por no haberse vacunado"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/uYeBg93gug — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 13, 2022

Estas declaraciones del seleccionador han iniciado una polémica alrededor del jugador del Atlético de Madrid. No solo por su baja con Brasil, si no que por su presencia en Arabia. El defensa rojiblanco se encuentra en el país asiático, con el conjunto colchonero, para disputar la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club de Bilbao. Todo ello señala a Renan Lodi, al no estar vacunado, después de las declaraciones de Tite.

Ahora bien, el defensa brasileño del Atlético de Madrid a pesar de no tener las dos dosis de la vacuna contra la Covid-19 va a poder estar disponible para el Cholo Simeone en la Supercopa y si lo considerá va a poder jugar ante el Athletic.

Tite convoca a seis jugadores de LaLiga

Brasil no tendrá a su estrella Neymar para sus próximos partidos por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, con Ecuador y Paraguay, pero contará con el regreso de Philippe Coutinho y Dani Alves, así como de los jóvenes Vinicius Jr y Rodrigo del Real Madrid.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Aunque la ausencia de Neymar era prácticamente confirmada por la lesión de la que continúa recuperándose el delantero del PSG francés, el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', sorprendió al llamar a Philippe Coutinho (Aston Villa/ING) y al veterano Dani Alves, que, pese a sus 38 años, fue recientemente contratado por el Barcelona.

Coutinho, recién fichado por el Aston Vila y quien permaneció quieto por casi siete meses, fue considerado por Tite como un jugador estratégico que puede alcanzar de nuevo un alto nivel de juego. "Es un jugador importante de creación y de conclusión. Está recuperando su mejor nivel y está en condiciones de volver", explicó en la rueda de prensa que dio tras el anuncio.

Para los primeros encuentros de las eliminatorias mundialistas este año, el técnico brasileño quiso de nuevo un grupo dominado por delanteros jóvenes, con Raphinha, Antony, Rodrigo y, por supuesto, Vinicius Jr, el principal atacante del fútbol brasileño en la actualidad y quien cada vez se fortalece más en el Real Madrid, tras completar tres temporadas con el club español.

En la rueda de prensa, Tite también aseguró que Brasil está entre los favoritos para ganar el Mundial de Catar este año, junto con Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Argentina y España."No es favorita, pero está" (en el grupo de favoritos)", afirmó. Concretar a 26 jugadores para los primeros encuentros por las eliminatorias del mundial catarí no fue fácil para Tite, que tuvo que sortear varios nombres por culpa de la Covid-19, una pandemia que no da tregua y cuyos contagios se han acelerado con la ómicron, la nueva variante del virus.

Para evitar positivos inesperados los jugadores convocados que juegan en Europa se concentrarán en Madrid para viajar todos juntos en un vuelo fletado a Quito, en donde Brasil visitará a Ecuador el 27 de enero. Líder de las eliminatorias, Brasil garantizó su presencia en el Mundial catarí al imponerse por 1-0 ante Colombia el octubre pasado.Invicta hasta la fecha, la Canarinha, suma 11 victorias y dos empates en 13 partidos, con una ventaja de 6 puntos sobre Argentina, su inmediato escolta.

El primer encuentro de la selección brasileña en 2022 por las eliminatorias de Catar será el de Ecuador y luego los dirigidos por Tite viajarán a Belo Horizonte, donde la Canarinha recibirá a la selección paraguaya el 1 de febrero.