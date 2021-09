Polémica sobre el posible penalti de Albiol a Nacho: Butragueño y Courtois 'analizan' a Gil Manzano y el VAR

Cuando corría el minuto 34 en el partido de LaLiga Santander entre el Real Madrid y el Villarreal, se produce una caída de Nacho en el área del Villarreal ante Albiol, en una jugada en la que Gil Manzano no aprecia penalti.

En la retransmisión de Tiempo de Juego, existió unanimidad al decretar falta en el área del central del Villarreal sobre el lateral del Real Madrid: "¡Es un penaltón!", definía el narrador Manolo Lama.

El veredicto de los protagonistas: ¿penalti sobre Nacho?

Comenzando por uno de los protagonistas, el capitán Raúl Albiol, no existe penalti: "No me puedo quitar. Él (Nacho) venía en velocidad y yo no puedo desaparecer. Yo creo que no ha sido penalti", concluyó a pie de césped en los micrófonos de Movistar Fútbol.

En la misma línea lo vio su entrenador Unai Emery, el entrenador del Villarreal. En la rueda de prensa posterior al partido, alabó la buena actuación arbitral de Gil Manzano y su equipo: "La he visto en directo a pie de campo, desde el banquillo, y no me ha parecido penalti. Es más, en la segunda parte ha habido una jugada en la que estaba Peña, que también podía ser algo parecido y tampoco me ha parecido penalti. Creo que el árbitro, se lo he dicho, ha hecho un gran arbitraje".

Emery se refirió a una jugada que sucedió en el minuto 85 de partido, en la que Nacho entra a Peña en el área del Real Madrid, y el jugador del Villarreal también cae cuando avanzaba hacia la portería contraria.

El Real Madrid, crítico con Gil Manzano

En el Real Madrid, fueron más críticos con la jugada. Mientras el entrenador Carlo Ancelotti no quiso valorar la jugada, y dijo que no la había visto desde su posición, Courtois y Emilio Butragueño fueron más incisivos.

Thibaut Courtois, también en Movistar, todo el mundo dice qu ehay falta. No quiero entrar, pero sabemos lo que pitó la semana pasada, y que había mucho ruido. Y creo que hoy ha dejado jugar mucho, y no se ha querido mojar", en alusión al Atlético de Madrid - Athletic de la jornada pasada, en la que el arbitraje de Gil Manzano enfadó mucho al Atlético.

Y, por su parte, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, fue muy claro: "Creo que hay un contacto evidente. Para Gil Manzano y el VAR parece diferente, pero creo que es una jugada de contacto claro. Para nosotros, es penalti", afirmó rotundo.

