Pogba: "El Real Madrid para mí es un sueño y por qué no algún día..."

El centrocampista del Manchester United Paul Pogba confesó que tiene como "sueño" el jugar en el Real Madrid"algún día", un destino al que ha estado ligado muchos mercados y que parece dispuesto a cumplir.

"Estoy en Manchester. Escuché mucho ruido de que me iba a ir y a los clubs que tenía que ir. Hoy sigo en Manchester y estamos luchando para volver a intentar llevar al club al más alto nivel", dijo este jueves en rueda de prensa con la selección francesa.

Sin embargo, el centrocampista galo no ocultó sus ganas de vestir la camiseta blanca del Madrid. "A todos los futbolistas les encantaría jugar en el Real Madrid. Puede que sea un sueño. Es un sueño para mí, por qué no algún día", confesó.

"Como dije, estoy en Manchester y amo mi club. Me divierto y quiero hacer todo lo posible para poner el club donde se lo merece. Me entregaré al máximo, como mis compañeros de equipo", añadió, apuntando eso sí que no ha tratado su renovación con el club inglés.