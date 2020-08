Pochettino: "¿Antes mi granja que entrenar al Barça? Quizá ahora no lo haría porque en la vida nunca se sabe"

Mauricio Pochettino ha sido uno de los grandes entrenadores de los últimos años gracias a sus buenas temporadas en el Tottenham, con quien alcanzó la final de Champions League el pasado año 2019.

Esas grandes temporadas en la Premier hizo que estuviera en muchas quinielas para entrenar al Real Madrid e incluso para dirigir al Barcelona, a pesar de su pasado en el Espanyol. En enero de 2018, el técnico argentino dejó una frase para el recuerdo en relación a esta posibilidad: "No voy a ser nunca entrenador del Barcelona, prefiero trabajar en mi granja de Argentina"

En una entrevista este domingo con el diario El País, Pochettino matizó esta frase: "Hay que explicarlo bien. Estuve en Barcelona ese año y me encontré con Bartomeu en un bar. Nos saludamos porque llevábamos los hijos al mismo colegio y estuvimos cinco minutos de cháchara. Eso generó un rumor que hizo saltar alarmas porque había más equipos que nos querían, y cuando me preguntaron quise zanjarlo de forma drástica; no quise faltar al respeto al Barcelona. Se pueden decir las cosas de forma diferente" y añade "el Espanyol me ha hecho un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizá ahora no lo haría porque en la vida nunca se sabe qué pasará".

El técnico argentino también ha explicado por qué dijo no al Real Madrid: "Estaba feliz en el Tottenham y yo firmé un contrato. Y hemos acabado muy bien, la relación es impecable"

"La Premier ha sacado ventaja en lo comercial, lo mercadotécnico. Pero LaLiga, la Serie A, la Ligue 1 y la Bundesliga también son muy potentes, parecidas. Nosotros nos adaptamos bien a la Premier, pero estamos abiertos a nuevos desafíos y abrir otro horizonte sería enriquecedor", apunta el exentrenador del Tottenham a la hora de comparar la Premier con LaLiga y otras ligas europeas y añade: "Inglaterra tiene una cultura diferente que abre los brazos a cualquier inversión mundial. Se vio con el City hasta que llegó un país y lo compró, el Chelsea también… Esto ha tenido mucho que ver, las inversiones extranjeras, que lo han hecho crecer de una manera exponencial. España era reacia y ahora un poco menos".