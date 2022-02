La plantilla del Extremadura anuncia una nueva huelga que puede suponer su descalificación

La plantilla de jugadores y técnicos del Extremadura UD ha anunciado una huelga, lo que llevaría a no disputar el partido frente al Racing de Ferrol del próximo sábado y a la descalificación del club de la Primera RFEF.



En una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva, los capitanes Álex Murillo y Luis Peteiro, acompañados por el resto de jugadores de la plantilla y por representantes de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), han hecho este anuncio como "medida de presión"para que el club reaccione y aporte el dinero que les adeuda. Murillo ha aclarado que estudiarán la desconvocatoria de la huelga si antes del partido llega el dinero."Estamos a la espera de que llegue una propuesta, y de hacerlo, consideraríamos ir adelante o no con esta huelga", ha afirmado.



Sin embargo, han reconocido que la situación es insostenible después de muchos meses de impagos, que llevaron a que en diciembre y primeros días de enero toda la plantilla que inició la temporada abandonara el club con la carta de libertad, por lo que los integrantes actuales son jugadores de la plantilla. La huelga se convocó el pasado viernes, asesorados por AFE."Queremos tener motivos para competir de una manera justa y para ello es necesario ver las soluciones con una propuesta adecuada por parte del club", ha aseverado Murillo.



Los jugadores han reconocido que, además de los impagos reiterados por parte del club que aún preside Manuel Franganillo, lo que ha motivado este paro son las "promesas incumplidas"para solucionar la situación económica o entregar a los jugadores la carta de libertad tras el partido frente al Calahorra.



Entre esas promesas incumplidas estaba también, han dicho, dignificar las condiciones de la residencia en la que todos los jugadores que viven fuera de Almendralejo y que carece de agua corriente y comida, según ha desvelado el secretario general de la AFE, Diego Rivas. "Las condiciones que vivimos en la residencia los futbolistas que veníamos de fuera no son óptimas ni saludables", ha apuntado Peteiro. "Sólo queremos ser felices en el campo con un balón, pero ya son muchos meses de espera y el dinero no llega", ha añadido. “En una palabra, no podemos seguir con esta agonía y la solución debe llegar ya", ha aseverado.



Por último, Álex Murillo ha sentenciado:"Los futbolistas no podemos ser considerados responsables si echan al club de la competición"algo en lo que ha incidido Diego Rivas al expresar que "los futbolistas son las víctimas, nunca los culpables". Peteiro ha concluido la rueda de prensa con palabras emocionadas: "Estamos en el Extremadura UD para cumplir nuestros sueños como futbolistas, pero la realidad es que no disfrutamos en el campo, no somos felices, nos hemos dejado el alma y el corazón por este club".