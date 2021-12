La plantilla del Lleida denuncia "meses de promesas incumplidas e impagos" y se plantea ir a la huelga

La plantilla del Lleida Esportiu está a un paso de declararse en huelga "tras meses de promesas incumplidas, sufriendo impagos y trabajando con unos medios muy precarios", según informa este jueves la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).



"La plantilla del Lleida Esportiu ha decidido dar un paso al frente para denunciar su situación. De la mano y junto a la AFE, la plantilla al completo ha comparecido en una rueda de prensa en la que ha denunciado las penurias que están padeciendo. El cuerpo técnico tampoco ha faltado a esta comparecencia, con Gabri, su entrenador y exjugador del Barcelona, a la cabeza, mostrando su total respaldo a los futbolistas", agrega el sindicato.



Según informa la AFE, los futbolistas del Lleida "han explicado su situación, acompañados por Diego Rivas (secretario general de AFE) y Ángel Rodríguez (codirector de la asesoría jurídica de AFE)". Quim Araujo, capitán del equipo, ejerció como portavoz de sus compañeros al leer un comunicado en el que "se denuncian determinados hechos como impagos, precarios medios para trabajar o continuas promesas incumplidas por parte de los directivos".



Y agrega: "después de debatir la situación y haber dado los pasos que AFE nos indica, estamos valorando la posibilidad de iniciar los trámites para convocar una huelga próximamente para luchar por nuestros derechos y por un trato digno. Ni nosotros ni la ciudad de Lleida merecen la imagen que se está dando".



También tomó la palabra el futbolista Abdoulaye Fall "para denunciar la gravísima situación que está sufriendo". El senegalés leyó un comunicado con el fin de dar a conocer a la opinión pública la realidad de lo que ha vivido y está viviendo.





"Mi situación es muy precaria, y si no estoy ahora mismo en la indigencia, pero sí en la precariedad, es porque el dueño del piso no me ha echado por no pagarle el alquiler de los últimos meses, y porque tengo amigos en Lleida que me están ayudando, tanto en lo económico como en lo personal", dijo Fall según AFE. "Me están dejando dinero, me están comprando ropa y comida para la familia y me están ayudando en mi día a día", añadió.



Gabri, entrenador del equipo, dijo: "Estamos al lado de los jugadores. No hemos faltado a partidos, a entrenamientos, competimos lo mejor que podemos... Queremos que se busque y encuentre soluciones".



Sobre el equipo de trabajo que lidera, Gabri afirmó: "De los seis que lo formamos, sólo dos han cobrado alguna mensualidad. En fin, estamos en una situación límite". "Desde AFE vamos a dar nuestro apoyo, emocional y jurídico, al equipo, ya que la situación no es la ideal, no es acorde a su profesionalidad y al cariño que muestra al club y a la ciudad", subrayó Diego Rivas.