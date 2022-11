Piqué vive su último día como futbolista

La carrera de Gerard Piqué se cerró en Pamplona, expulsado como suplente en El Sadar tres días después de su emotivo adiós en el Camp Nou con el Barcelona, tras la decisión del seleccionador Luis Enrique Martínez que lo había seleccionado en la prelista y explicó las razones por las que finalmente no lo convoca para el Mundial de Qatar.

La decisión inesperada de Piqué con su retirada, también sorprendió a Luis Enrique que lo había incluido en la prelista como admitió al ser preguntado. "Piqué estaba en la prelista porque cuando la doy está en activo, es profesional y uno de los mejores centrales", explicó el seleccionador.

"Recuerdo verle acabar la temporada pasada en el Barça jugando lesionado, sacrificándose por su club y rindiendo a un altísimo nivel. Es una máquina competitiva, o lo era, pensé en él no como primera opción porque la línea era dar continuidad, reforzar ahora a todos los jugadores que en dos años nos han llevado al Mundial", defendió.

Y terminó desligándose de lo ocurrido en el Barcelona con una decisión de Piqué que ha sorprendido a todos, al dejar el fútbol a mitad de temporada cuando sintió que no tenía el rol que deseaba. "Dentro de la lista de 55 hay jugadores más veteranos con los que no tendría nunca duda. Luego su realidad ha cambiado porque en su club vive una situación diferente, totalmente anómala y yo eso no lo puedo controlar. Me centro en lo mejor para la selección", sentenció.

Piqué ha querido despedirse sobre el césped del Camp Nou rodeado de todos los trofeos conseguidos como azulgrana. 30 títulos ha acumulado el central en su palmarés con la elástica culé: 8 Ligas, 3 Champions, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes, 6 Supercopas de España y 3 Supercopas de Europa.

"Poder juntar todas estas copas es un recuerdo inolvidable, muy valioso", comentó un Gerard Piqué que aseguró que "fue una noche inesperada. El club se llevó fantásticamente bien y preparó una gran fiesta, en la que todo salió rodado. Tanto para mí como para mi familia fue un día muy especial que nos quedaremos para siempre", sobre el anuncio de su retirada.

Más adelante, Gerard Piqué entregará la camiseta con la que jugó ese último partido, el número 616 con el club blaugrana, en el Spotify Camp Nou contra el Almería al Museo del club para su exhibición.