Piqué responde a Emery: "Supéralo ya, Unai"

Emery: "Lo de Piqué sí que fue penalti y dijo que no; tiene que ser sincero y no engañar" El entrenador del Villarreal analizó el empate ante el Atlético de Madrid y el gol anulado a Parejo por una mano tras un penalti parado por Oblak. 09 ene 2022 - 23:47

Habla una persona que 3 años más tarde seguía quejandose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai. https://t.co/Byzv6buO3L — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2022





Gerard Piqué respondió con un tweet a las palabras de Unai Emery, entrenador del Villarreal, que le acusó de mentir tras el el Villarreal -Barcelona, en el que no se pitó un posible penalti por mano de Piqué y en el que el central dijo posteriormente que no había sido mano. Estas palabras de Emery fueron después de que el árbitro les anulara por mano de Parejo en el partido ante el Atlético de Madrid: "me duele, lo de Piqué que sí fue mano y lo de hoy no lo fue. Ha empujado el balón con la cadera, no con la mano. Lo de Piqué sí fue penalti, y me duele que dijera que no en vez de callarse, no fue honesto e intentó engañar. Además iba dando lecciones, se mete en otros partidos y viene hablando de otros partidos. No somos honestos y leales, pero aquello fue penalti y Piqué no lo fue. Si ha pitado eso, pues lo tenemos que aceptar”.

El central contestó afirmando que Emery seguía quejándose del arbitraje en el partido en el que los azulgranas ganaron 6-1 al PSG en la Champions League y que supuso la clasificación del Barcelona después del 4-0 del partido de ida en Paris: "Habla una persona que 3 años más tarde seguía quejandose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai".