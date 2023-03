Piqué: "Cada vez me costaba más ir a según qué campos"

Gerard Piqué siempre ha dado de qué hablar, tanto por sus declaraciones tan directas en su época como jugador del Barcelona como su nueva aventura en la Kings League. El exblaugrana ha hablado de diversos temas en una entrevista con 'El País', en la que se posiciona acerca del 'caso Negreira', uno de los asuntos del momento.

“A los jugadores no nos pasaban nada y yo nunca pedía nada. Otros sé que pedían informes del contrario y quizá alguno lo hiciera de los árbitros, pero ni idea. Pero es un tema que da para conspiraciones y portadas de periódicos. De eso vive el país", señaló el exjugador culé.

También habló de los últimos meses de su carrera: "Llevaba ya muchos años jugando y cada vez me costaba más ir a según qué campos. Si ponían el partido a las 16.00 tras comer y con sol, me costaba. Hay que ser honesto, no tenía la ilusión, no lo pasaba bien. Tomé la decisión acertada".

Incluso trató el tema de los insultos en los campos. "Me caían muchos insultos, pero me motivaba. Llegué a un punto que para protegerme pensaba que los seguidores eran actores. Ya no me afectaba al final", señaló el excentral internacional.

Por último, habló sobre lo que ha pasado con su vida personal estos últimos meses: "No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen, porque la gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”.