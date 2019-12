Piqué: "¿Gales-Golf-Madrid? Mis prioridades son fútbol, fútbol y fútbol"

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué afirmó que sus prioridades son "fútbol, fútbol y fútbol" haciendo un símil con la polémica generada en torno a Gareth Bale y después de que haya sido criticado por la posible distracción que le habría supuesto la organización de la reciente Copa Davis.

"Últimamente los directores de los diarios parece que me quieren mucho... Parece que la Copa Davis me tiene que distraer, pero creo que son cosas compatibles. El amor que siento por esta camiseta es sagrado y así será hasta el día que me retire, esperemos que ganemos títulos", dijo Piqué al recoger el premio a 'Mejor jugador catalán' de 2019.

En la gala de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), que celebró este martes su octava edición, Piqué reconoció que "no tenía previsto llegar". Lo siento por la vestimenta", comenzó disculpándose. "Estoy muy orgulloso de ganar este premio, es el discurso de siempre, agradezco a los compañeros y al club porque sin ellos no sería el que soy", dijo.

"Mis prioridades son fútbol, fútbol y fútbol. Hay veces que las cosas salen mejor, hay veces que ganamos y otras que no, pero independientemente de eso he demostrado estos años que el amor por esta camiseta y así será hasta el día que me retire", incidió Piqué.

"Las ganas están, y estarán durante más años. Mientras rinda y disfrute me gustaría estar aquí cuantos más años, mejor. El día que ya no pueda jugar, lo dejaré", sentenció el exinternacional español, donde también fue premiada Aitana Bonmatí, como mejor jugadora, Pep Guardiola como mejor técnico y Xavier Estrada Fernández, como mejor árbitro, entre otros.