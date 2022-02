Pique entre Emery y Robert Moreno tras celebrar el técnico del Villarreal el cuarto gol de su equipo

El partido entre el Granada y el Villarreal acabó con un gol de Moi Gómez en la última jugada del partido que desató un pique entre los entrenadores de ambos equipos: Robert Moreno y Unai Emery.

Al técnico del conjunto nazarí no le gustó nada que su homólogo en el banquillo celebrara efusivamente el cuarto tanto de su equipo ya que consideraba que con el tiempo cumplido y con ese marcador no era necesario. Cabreado como estaba, al final del partido le negó el saludo a Emery y se marchó a la caseta de vestuarios.

??Pique entre Robert Moreno y Emery al final del encuentro:



??Emery: "Me ha recriminado que celebre el cuarto gol. Solo me he alegrado porque ha marcado Moi y por el equipo"



??Robert: "Le he deseado suerte para el martes contra la Juve, a ver si son capaces de ganar". pic.twitter.com/LfwsYjTdON