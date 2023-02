Peter Lim no venderá el Valencia y Gattuso no se fue por la falta de fichajes

La presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan, lamentó este miércoles la marcha de Gennaro Gattuso como técnico y aludió a que el italiano "no veía clara la forma de revertir" la actual situación deportiva del equipo, a un punto del descenso, y manifestó que a Peter Lim "no le ha dejado interesar" un club que no tiene intención de vender.

"No fue por un asunto de fichajes. Gattuso fue muy directo y honesto con nosotros, pidió una reunión el domingo para compartir conmigo su versión sincera, pero no tuvo nada que ver con los fichajes", señaló Layhoon Chan en rueda de prensa, acompañada por Miguel Ángel Corona, director Técnico, y Javier Solís, director Corporativo.

La dirigente recordó que reforzaron al italiano "tras la derrota en Valladolid porque se creía en él como en el verano cuando se le fichó" y que cuando este le solicitó reunirse el lunes intuyó que "no eran buenas noticias". "Fue muy larga, cerca de cuatro horas y nos dijo que no veía clara la forma de revertir la situación, no podíamos más que respetar su voluntad", subrayó.

Chan cree que el relevo del excentrocampista, Salvador González, 'Voro', les puede "ayudar" ahora y que puede "dar estabilidad". "Tiene experiencia y conoce muy bien el equipo, tiene todo apoyo del club y de los jugadores", advirtió la directiva.

La presidenta valencianista confirmó que el dueño del club, Peter Lim, "no estuvo presencialmente" en esa reunión, pero sí "puntualmente informado". "Le disgustó el contratiempo de la salida del entrenador", admitió, recalcando que el millonario singaporense "está informado de las protestas" de la afición. "Prueba de ello es el cambio de la dirección del pasado verano", resaltó.

"Es constante la presión que pone sobre mí y la dirección para solucionar las cosas sí o sí. Su visión es la de hacer un gran club y conseguir éxitos, no somos gente de salir corriendo ante los retos. Llevamos ocho años y no va con nosotros que haya una dificultad, vender y no intentarlo. No hemos recibido ninguna oferta creíble de compra ni la estamos esperando y buscando", añadió Chan.

Esta reiteró que a Lim "no le ha dejado de interesar el Valencia" y que sigue "comprometido" como demuestran los 35 millones de euros que ha invertido para esta temporada. "No tiene intención de vender el club. Su objetivo es hacerlo bien, competir bien, reconstruir el club y solucionar lo del estadio. Peter sabe de esta situación y de las anteriores, y dentro de mi responsabilidad, sólo hay una manera para recuperar el afecto de la gente y es el trabajo. No hay magia, el camino del respeto es mutuo y sólo se puede conseguir mediante el trabajo", se sinceró.

La dirigente no olvida que empezaron "bien" la temporada, pero que ahora tienen "problemas con los resultados", y que también deben "solucionar la contingencia del estadio". "Debemos estar unidos", demandó, asegurando que no han dejado de "trabajar para mejorar la situación" y que desean "un equipo competitivo al más alto nivel".

La 'mano derecha' de Lim dejó claro igualmente que no han hablado "en ningún momento" de la posibilidad de descender y es consciente de las "críticas". "Las acepto. En mi equipo somos muy autocríticos, yo soy persona muy exigente", agregó.

Finalmente, recalcó que la situación financiera del club no es la mejor tras la pandemia y por no clasificarse para la Champions, y aseveró que los jugadores cobran "de manera puntual e íntegra". "Siempre tenemos apoyo del accionista mayoritario. Hemos hecho muchas renovaciones y eso son también inversiones y dinero", zanjó.

CORONA: "YA DIJIMOS QUE NO SE IBA A FIRMAR POR FIRMAR EN EL MERCADO"

Por su parte, Miguel Ángel Corona, afirmó que la marcha de Gattuso se debió a que el técnico percibía "la dificultad de cambiar la situación". "Fue una conversación muy honesta y por eso el común acuerdo. No es una cuestión de arrojar toalla, fue transparente en su análisis de la manera de cambiar la situación", insistió. "Fue un mutuo acuerdo", replicó una vez más.

El directivo apuntó que forma parte de una estructura en la que "la toma de decisiones es común entre el entrenador, el máximo accionista, la presidenta y la parte técnica" y que ya había avisado de cara al mercado invernal que "no se iba a firmar por firmar" y que la marcha del técnico "no cambió la visión".

"Hemos analizado muchos jugadores y vimos la posibilidad de operaciones, pero consideramos que algunas no elevaban el nivel de calidad de la plantilla y que otras no se podían por el 'fair play', y se decidió no acometer ningún fichaje porque además confiamos plenamente en esta plantilla, que está pasando un mal momento de rendimiento, pero que en la primera parte de la temporada hacía un fútbol alegre, atractivo, veloz y agresivo", detalló.

Corona entiende "el descontento" que pueda haber en la afición, pero remarcó que pone todo "el esfuerzo e ilusión" en cumplir con lo que se le ha "encomendado". "Estoy tranquilo en el sentido de que se valora nuestra opinión y análisis en lo relativo al mercado, pero necesitamos un consenso completo, se necesitan cuatro síes", zanjó.

Finalmente, Corona puntualizó que Gattuso no les transmitió "descontento" por la falta de fichajes pese a que "es una persona directa y honesta en su manera de expresarse", que tampoco "se está buscando entrenador" para sustituirle y que Peter Lim le citó el pasado viernes para "analizar las posibilidades y la disponibilidad financiera" en el cierre de mercado. "Me dijo que transmitiese su apoyo total al míster y a la plantilla, por supuesto que estaba involucrado", sentenció.