Pepe Mel critica el videoarbitraje: "Cuando jugamos nosotros, los del VAR están de bares"

Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas, criticó este sábado la actuación arbitral frente al Alcorcón, que según su opinión no les pitó un penalti, e ironizó con que cuando juegan ellas "los del VAR deben estar de bares" porque "no funciona la comunicación entre el colegiado y el VAR".

La UD Las Palmas empató en Santo Domingo un partido que comenzó ganando con un gol de Fede Varela y que a los pocos minutos neutralizó Oscar Arribas justo después de un posible penalti que Mel vio claro pero que ni el árbitro ni el VAR decretaron.

"Nos vamos con mal cuerpo porque llevamos 13 penaltis en contra que son igual que las manos que no ha pitado a nosotros. No lo puedo entender. Debe ser que cuando jugamos nosotros los del VAR están de bares", dijo Mel, en conferencia de prensa.

"Nos ha pasado lo mismo que en Riazor. El VAR cuesta mucho dinero, pero debe ser que a nosotros nos han dado uno comprado en un mercadillo. No es normal que no haya comunicación entre el cuarto árbitro y el VAR, como nos han dicho. Luego los profesionales tendremos problemas, pero a ellos no les pasa nada", señaló.

Para Pepe Mel hubo durante el partido "dos manos y ninguna se dignó a verla" el colegiado. "Cada vez que a un jugador nuestro le roza un meñique el balón es penalti. No sé que es lo que hay que hacer para que miren las acciones a favor que nos perjudican. Aún así no me escudo en eso para el empate. Luego no ganas el partido porque no lo ganas, pero tener un penalti a favor siempre ayuda", concluyó