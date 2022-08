Pepe Castro: "Hablar de que Lopetegui esté cuestionado me parece una barbaridad"

El presidente del Sevilla, José Castro, afirmó este miércoles que, a pesar del mal arranque liguero con un punto de 6 posibles, tienen una "confianza absoluta" en la plantilla y en el cuerpo técnico que dirige Julen Lopetegui, por lo que dijo que "hablar de que Lopetegui esté cuestionado" le parece "una barbaridad".

Tras la tradicional ofrenda floral del club ante la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis sevillana, y cuestionado sobre si el técnico podría ser despedido con otra derrota, Castro reconoció que "hasta" le "molesta esa pregunta" cuando se llevan dos jornadas, que es más que "un mundo", porque "esto acaba de empezar".

"Es un entrenador que en tres temporadas nos ha llevado las tres veces a 'Champions', con una buena plantilla, evidentemente, pero con su dirección también; un técnico que nos ha dado un título; y quiere usted que yo hable de que en la segunda jornada vamos a pensar en echar al entrenador. Por favor, seamos serios, de verdad", recalcó a los periodistas el dirigente sevillista.

Añadió que en el consejo tienen "confianza absoluta" tanto en Lopetegui como "en la plantilla y en el cuerpo técnico", y recordó que "hace sólo tres años nadie quería que viniera" el guipuzcoano, pero "vino y el resultado está ahí: un título más y tres clasificaciones para la 'Champions'" seguidas, "lo que no había ocurrido nunca".

Para el presidente del Sevilla, "los resultados (con Lopetegui) están claros y son evidentes; otra cosa es la opinión futbolística de cada uno", sobre las que indicó que respeta "todas", y añadió sobre el actual inicio del Sevilla en LaLiga que "a nadie le agrada no ganar los dos primeros partidos, pero esto acaba de empezar", con lo que reclamó "unión, paciencia y confianza" porque hay "una buena plantilla y un buen cuerpo técnico".

Sobre las críticas que recibe como presidente, indicó que "la labor" de su consejo "y los resultados están ahí", y puso como ejemplo que el Sevilla estará este jueves en el bombo del sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, lo que demuestra "el nivel en el que estamos, en lo más alto".

"Seguro que hacemos muchas cosas mal, pero también muchas muy bien, con lo que esta crispación que hay ni tiene sentido ni nos va a llevar a nada bueno. El equipo está en 'Champions', es el primero de los mortales de esta Liga, por tanto no entiendo esa crispación, aunque es obvio que no hemos empezado como queríamos, pero hay que tener paciencia porque de aquí a junio no queda un mundo, quedan dos, y hay que tener confianza", aseveró.