Pepe Castro: "El fichaje del 'Papu' refleja la ambición del club; nos han ofrecido 33 + 5 por En-Nesyri"

Pepe Castro, presidente del Sevilla, estuvo en El Partidazo de COPE analizando el fichaje del ‘Papu’ Gómez por cinco millones de euros más tres en variables hasta 2024, además de celebrar el 131 aniversario del Sevilla y sus siete años al mando del club.

Destaca la ambición del cuadro hispalense y el gran momento de forma de En Nesyri, por el que dice haber recibido alguna oferta de Inglaterra. También se refirió a la renovación de Lopetegui como “el mejor entrenador que ha tenido”.

“Antes de hablar del ‘Papu’, me gustaría mandar un mensaje de ánimo a todos lo granadinos con todos esos movimiento sísmicos. Le mando un saludo y mucho ánimo. Mi hermana está en la calle allí y me ha mandado fotos. Esperemos que no vaya a más”, indicó el presidente antes de comenzar la entrevista por los acontecimientos ocurridos en Granada.

En cuanto al fichaje del atacante argentino. “Como no voy a conocer el baile del ‘Papu’. Desde que salió el interés por él, ese baile se ve una y otra vez. Hay imitaciones con fotos mías y de Monchi bailando”, explicó entre risas.

“Al ‘Papu’ le dije: ‘¿Usted ve todos esos títulos? Son a base de sufrimiento y eso espero de usted. Nosotros le vamos a dar mucho cariño y le vamos a exigir mucho’”, aseguró Castro.

No dudó en hablar de la ambición que tiene el equipo al fichar al jugador ya ex del Atalanta. “Esto del ‘Papu’ significa esa ambición que tenemos, estando en la pandemia y hemos hecho ese esfuerzo para mejora en la segunda vuelta. Hemos crecido mucho en lo deportivo y nos falta crecer en lo económico. Nuestra ilusión es estar en tres los cuatro primeros”, añadió.

“Estamos en el mejor momento de nuestra historia”

“Cumplimos 131 años en el mejor momento de la historia, yo llevo siete años y es para poder estar satisfecho, aunque queremos siempre más. 12 finales, todos los años en Europa, cuatro de ellos en Champions. Entiendo que estamos en el mejor momento de la historia del Sevilla y lo de demostramos con actos”, explicó.

Indicó que no sabe “cuántos años más estará”. “No sé cuántos años más sestaré pero tengo la ilusión intacta y trabajo cada día. Llevo casi 25 años en la entidad, muchos años de vicepresidente. No pienso más que en crecer y sigamos siendo un modelo de gestión. Hacer más mérito deportivo que lo que económicamente podemos. Somos de los clubes que mejor hacemos”, destacó.

“Tuvimos una oferta por En-Nesiry de 33 + 5 millones de euros desde Inglaterra”

“Sí me han intentado fichar a En-Nesyri. Equipos ingleses, pero no tenemos intención de venta y el propio jugador lo ha dicho que está encantado. Hubo una oferta de 33 más 5 millones de euros, pero no ha habido más ofertas en firme”, confesó.

Aseguró que no cree que puedan llegar más fichajes. “No creo que venga nadie más. Nosotros demostramos la ambición trayendo jugadores y este año no hemos vendido a nadie en verano que siempre lo solemos hacer. Y ahora hacemos este esfuerzo con esta oportunidad de mercado con el ‘Papu’”, añadió.

Se refirió a los benefiios del Sevilla y alabó la “gestión” que han llevado. “En los últimos 17 años hemos tenido beneficios en 16, y en los siete míos, en los siete. No nos sobra, pero lo hemos administrado bien. Los beneficios del último año nos permiten notar menos el Covid. Está siendo duro, pero no nos podemos quejar”, explicó.

“Lopetegui es el mejor entrenador que he tenido, puede superar a Emery”

Sobre la renovación de Julen Lopetegui: “No queríamos que hubiese ningún movimiento con Lopetegui, porque es muy buen entrenador y sabíamos que lo querían. Estará cuatro años más aquí y esta unión va hacer que consigamos muchos éxitos deportivos. Se quejaban mucho cuando llegó, 19 meses aquí, metidos en Champions, un título, vivos en copa y liga. Es un líder en el vestuario”.

No dudó en catalogarle como “el mejor entrenador” que ha tenido. “Yo creo que Lopetegui es el mejor entrenador que hemos tenido. Emery nos dio varios títulos, pero yo creo que este es capaz de superarle. Es un entrenador con mucha hambre y llegó a un club hambriento. Es una unión extraordinaria que ojalá dure mucho”, sentenció.

Por último, habló sobre el posible fichaje de Isco. “Tanto Monchi como la directiva nos reunimos y hablamos de muchos jugadores e Isco es uno de ellos. Pero nunca ha sido objetivo, nunca llegamos a hablar con el Madrid ni con Isco. Nosotros gastamos lo que podemos y por eso o tenemos los problemas que tienen otros”, finalizó.