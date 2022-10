Pepe Castro dimite de la Junta de la RFEF por la falta de respeto de Rubiales "con el Sevilla y su afición"

Pepe Castro, presidente del Sevilla, anuncia su dimisión como miembro de la Junta Directiva de la RFEF. El motivo es que el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, no ha mostrado sus disculpas al sevillismo tras la publicación de unos mensajes de Whatsapp en los que "su deseo es que perdiera el Sevilla".

La nota publicada por el Sevilla comunica la dimisión 'irrevocable' de Castro de su puesto como vocal en la Federación.

Valencia, Sevilla y Villarreal condenan de forma conjunta los graves desprecios de Luis Rubiales Este martes, El Confidencial desvela una conversación de Rubiales con un familiar donde dice que "en orden Villarreal, Sevilla y Valencia" son los equipos que peor le caen. 11 oct 2022 - 12:53

"Castro explica que ha esperado unos días antes de tomar esta decisión para ver si el presidente de la RFEF pedía disculpas de manera pública por haber mostrado, presuntamente, su deseo de que el Sevilla perdiera en unas conversaciones de Whatsapp.



El máximo mandatario nervionense reprocha a Rubiales en su misiva que no sólo no ha pedido disculpas públicas, sino que tampoco siquiera le haya telefoneado para dar explicaciones, por lo que no desea ya formar parte de una junta que preside quien ha faltado al respeto al Sevilla como institución y, lo que es más grave, a los aficionados del Sevilla FC, algo que como presidente del club no puede tolerar bajo ningún concepto", explica el comunicado del club.

Rubiales dijo en El Partidazo de COPE que no pediría perdón

En la reciente entrevista que Luis Rubiales concedió a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE comentó que no tenía que pedir perdón a los presidentes del Sevilla, Villarreal, Valencia y Atlético de Madrid por los comentarios que hizo sobre esos equipos en unas conversaciones de Whatsapp que mantuvo con un familiar y que fueron filtradas por El Confidencial.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"No he hablado con los presidentes de estos clubes", afirmó Rubiales en COPE. "Ya hablaré con ellos cuando les vea, porque ellos también me han criticado a mí, y han dicho cosas de mí tremendas, o de la Federación o de los árbitros... Porque eso es fútbol, si quieren tecnócratas que no sientan el fútbol... Yo soy muy del Levante", reconoció en COPE.

Y reiteró su negativa a disculparse: "¡Es que yo también soy aficionado al fútbol!", insistió el presidente de la RFEF.