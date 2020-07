Pep Guardiola: "Me alegro mucho de que le vayan bien las cosas a Zidane"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha reconocido que el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, su rival en los octavos de final de la Liga de Campeones, es "muy bueno para el fútbol" y que se alegra de que le hayan ido bien las cosas. "Hace muy buen fútbol, en los buenos y en los malos momentos, y me alegro. Me alegro mucho de que le vayan bien las cosas porque la gente como Zidane es muy buena para el fútbol", manifestó en una entrevista a DAZN.

Del francés destacó que fuera capaz de llevar al Madrid a enlazar Ligas de Campeones. "Si ha hecho lo que ha hecho, ganando tres 'Champions' seguidas, quitarle al Barça 2 ligas cuando el Barça en esta década ha dominado completamente esta competición como nadie... Me alegro mucho de que le vayan bien las cosas", reiteró.

"Creo que el Zidane jugador fue ¡buah! Lo que me hubiera gustado jugar con él. Tuve la desgracia de encontrármelo en contra en la selección francesa", comentó sobre el pasado como futbolista de Zinédine Zidane.

En cuanto al Madrid, al que superaron 1-2 en Madrid en la ida de los octavos, recordó que "siempre" es un equipo "fortísimo". "En todos los sentidos, e históricamente, solo faltaría, lo cual me ha ayudado a ser mejor entrenador. Tanto con José Mourinho, con Pellegrini, con todos los entrenadores que ha tenido", destacó.

No obstante, Guardiola espera superar al galo y al Madrid para seguir soñando con ganar otra vez, siendo la primera en el City, la 'Champions'. "Sinceramente, lo intenté el primer año, y el segundo y el tercero y el cuarto, y en los años que esté", se sinceró. "Y si la puedo jugar, la voy a ganar, como todos los que hay. Pero si no la gano, ¿habré fracasado? Pues habré fracasado, pero lo importante es intentarlo", añadió.

Preguntado por su rival más duro, señaló al Liverpool de Jürgen Klopp. "Domina todos los registros, cuando te dejas dominar y te encierra en el área, no sales. Cuando tú les dominas, te corren al espacio como nadie", destacó.

