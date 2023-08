Pellegrini da un tirón de orejas a Borja Iglesias por renunciar a la Selección española

Manuel Pellegrini se ha referido en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de Liga contra el Athletic a la decisión de su jugador, Borja Iglesias, de no volver a jugar con la Selección española tras lo ocurrido en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF, en la que Luis Rubiales no dimitió como presidente de la federación: "He tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes", dijo el futbolista.

Pellegrini no está de acuerdo con el gesto de Borja Iglesias.



"No me corresponde analizarlo. Defender a una selección nacional es siempre lo máximo para cualquier equipo y siempre que me preguntan digo que me gusta mucho que llamen a mis jugadores. Discrepo con Borja. Uno como jugador siempre tiene que estar dispuesto a defender los colores de su país independiente de la persona que hizo una estupidez o no la hizo, no se pueden juntar las dos cosas. Borja va a reaccionar y a estar absolutamente dispuesto a defender la selección de su país", declaró el técnico del Betis.

También lamentó que pese a haber conseguido algo tan grande como un Mundial, el protagonismo no lo tengan las jugadoras: "Lo lamento mucho por el equipo femenino, porque se menoscabó lo que consiguió. Creo que se deben buscar soluciones y centrarnos en el fútbol, que es lo importante. Borja Iglesias es un futbolista que está siempre dispuesto a defender la camiseta de su país".