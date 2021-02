Pellegrini habla del Getafe: "Juega al límite del reglamento y son conflictivos los balones divididos"

El Real Betis - Getafe es el partido que abre fuego en la jornada 24 de LaLiga Santander.

El cuestionado Bordalás llega ante un Betis que salió reforzado de su triunfo en Villarreal el pasado domingo, con algunas cuestiones polémicas por aquello del VAR. Su entrenador, Manuel Pellegrini, reconoció que es "complicado el tema del VAR. Ha mejorado al fútbol en muchos aspectos. Todo lo que no sea criterio hay que revisarlo. No se le debe quitar el criterio al árbitro, pero empezar a arbitrar a través de la imagen no tiene nada que ver. Creo que el VAR le quita autoridad al árbitro".

Así define Pellegrini al Getafe

Aún con el recuerdo del partido de la primera vuelta en el Coliseum Alfonso Pérez, Pellegrini afronta el partido ante un rival en crisis: "El partido ante el Getafe es uno de los peores partidos que hicimos en toda la primera vuelta. Así que es una pequeña revancha, aunque independientemente del rival no queremos dejar pasar puntos en casa".

El Getafe llega en mal momento deportivo y también con el ojo puesto en Bordalás, expulsado dos veces en ocho días. Un Bordalás que denuncia que existe cierta persecución ante el Getafe. Pellegrini, preguntado si esas cuestiones afectan al Betis de cara al próximo encuentro de LaLiga Santander, el técnico chileno respondió que "no creo que le afecte al Betis. Ese equipo sabemos perfectamente sus características: con mucho rigor físico, que juega el límite del reglamento, que son conflictivos todos los balones divididos, es un equipo con una línea de juego definida".

Pese a esa dureza a la que se refiere, Pellegrini cree que "Bordalás lo ha hecho muy bien en las últimas temporadas, aunque todos los equipos pasan momentos malos, lo que no desmerece que nos vayamos a enfrentar a un buen rival. El resto, el árbitro es el responsable de cómo juegan los equipos, de hasta qué punto se saben el reglamento, y esto último lo digo por todos los equipos".

"El partido contra el Villarreal fue una constancia, y ahora nos toca Getafe en ese camino para seguir mejorando", finalizó.