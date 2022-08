Pellegrini: "Bartra no será parte de la plantilla esta temporada"

Manuel Pellegrini, ha confirmado este domingo en rueda de prensa la salida de Marc Bartra del equipo rumbo hacia Turquía donde en principio el central recalaría en el Trabzonspor. "Estaba conversando en estos días para salir y se decidió. No será parte del plantel esta temporada" aclaró el técnico chileno.

Pese a la salida de Bartra, en el Betis no parece que vayan a buscar un sustituto. "No espero reforzar ninguna posición porque hay una situación económica", ha indicado Pellegrini sobre la posibilidad de que el conjunto bético acudiese al mercado en busca de un recambio. Sobre todo el mercado de fichajes es muy complicado para el Betis por la situación económica que atraviesa y prueba de ello es la honestidad con la que lo ha explicado el entrenador. "Más que temer, ya lo dije. Hay una realidad de la que uno no puede esconderse. Vamos a ver si hay alguna oferta importante que sea mejorar la parte económica y no desmejorar la parte deportiva".