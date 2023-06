Pedri: "Se nota un cambio en que los jóvenes llegan mucho antes al fútbol profesional"

Pedro González 'Pedri', jugador del Barcelona y de la selección nacional, comentó respecto a su breve pero intensa carrera profesional que no se marca "como objetivo ser Balón de Oro", aunque sería "una locura llegar a ese nivel".

"Quiero ganar todo lo que se pueda con el equipo y con la selección. A nivel personal, nunca me he puesto como retos, por ejemplo, un Balón de Oro o un trofeo individual, pero bueno, siempre intento mejorar día a día para algún día estar a ese nivel. Y llegar a ganar algo sería una auténtica locura, pero no me lo marco como un objetivo”, dijo Pedri con motivo de su presentación como embajador de OK Mobility.

“He podido ganar un premio Kopa y un Golden Boy, que creo que son trofeos que no todo el mundo tiene la oportunidad de ganar”, añadió.

El jugador tinerfeño, reciente campeón de Liga con el Barcelona, también habló de cómo los jóvenes llegan mejor preparados ahora al deporte de élite.

"Se nota un cambio en que los jóvenes llegan mucho antes al fútbol profesional. Se nota que la gente hoy en día sube un poco más preparada en ese sentido. Creo que desde pequeños les enseñan a competir y a jugar como saben, independientemente de que estén jugando en el patio o delante de 80.000 personas”, explicó Pedri.

También habló el jugador de los malos momentos, de las lesiones.

"Las lesiones en el fútbol te enseñan muchas cosas, sobre todo a mejorar cada día y a saber volver más fuerte para estar mejor", finalizó Pedri.