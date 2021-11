Patrice Evra da como ganador del Balón de Oro a Messi con un mensaje muy polémico

Este lunes será la gala del Balón de Oro 2021 y la expectación es máxima. Messi y Lewandoski parten como favoritos para llevarse el galardón, pero Patrice Evra, ex jugador del Manchester United, se ha adelantado y ha felicitado a Leo Messi por ganar, el que sería, su séptimo Balón de Oro.

"Enhorabuena Lionel Messi por ganar otro Balón de Oro. A la gente que no me entiende cuando hablo, me la..." concluyó el francés con este mensaje polémico en sus redes sociales.

Este domingo concluyen las apuestas a las votaciones y este lunes, a las 20.00h, tendrá lugar la gala desde París en la que se entregará el Balón de Oro 2021.