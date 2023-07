Ayoze da la victoria al Betis; Derrotas de Sevilla y Villarreal; Goleada del Granada; Empate del Girona

Middlesbrough, 0 - Betis, 1

El Betis venció este sábado al Middlesbrough, de la 'Championship' (segunda categoría) inglesa, por 0-1 con un tanto de Ayoze Pérez en el minuto 63 y logró su primer triunfo en la presente pretemporada.



Aunque no completaron una buena primera parte, los del chileno Manuel Pellegrini poco a poco controlaron el choque y en la segunda mitad fueron superiores a su rival. El Betis salió dormido y no estuvo cómodo en el terreno de juego, ya que el Middlesbrough superó con bastante facilidad sus líneas de pase y tocó en zonas de peligro muy suelto ante un rival que jugó frío y desganado.

Tampoco le duró demasiado el balón, por lo que se sentía dominado. Hackney sorprendió en el minuto 14 con un lanzamiento desde fuera del área que salió desviado de la portería de Claudio Bravo.



En el minuto 19, llegó la ocasión más clara del Betis, aunque no terminó en tiro. Un robo de Guardado plantó al mexicano delante de la portería de Dieng. Raúl esperaba el balón para empujarlo a la red, pero el servicio de Guardado se quedó atrás. En los minutos finales de la primera parte, el Betis equilibró el juego y al menos tuvo el balón sin agobios.



En la segunda parte llegó el habitual carrusel de cambios. Rui Silva, Pezzella, Pleguezuelo, Willian José y Borja Iglesias entraron por Bravo, Luiz Felipe, Abner, Raúl García y William Carvalho. El Betis mejoró. El Betis llegó con peligro en dos ocasiones por medio de Martín Montoya y sobre todo con un tiro de Juan Cruz en el minuto 59 que no tomó puerta.



El gol cayó en el minuto 63. De nuevo Martín Montoya estuvo acertado pisando el campo rival. Pasó a Ayoze y el tinerfeño definió dentro del área de forma sutil.



El Middlesbrough intentó poner cerco a la portería de Rui Silva, pero sus ataques fueron controlados por una defensa que se mantuvo firme, con Pezzella y el joven Pleguezuelo como jugadores más destacados de la zaga, aunque los ingleses pudieron empatar en una ocasión de Hoppe en el minuto 87.



Rostock, 2 - Sevilla, 1

El Sevilla perdió su primer partido de la pretemporada, ante el Hansa Rostock (2-1), de la segunda alemana, en un choque en el que mostró falta de contundencia y tuvo el control, llegó al área rival y generó peligro por las bandas, pero no aprovechó las ocasiones y concedió dos goles muy fáciles al equipo germano.



En el minuto siete de partido llegó la primera ocasión del Hansa Rostock en un tiro desde el vértice del área que tocó en un contrario y golpeó en el lateral de la red. Dos minutos después llegó el primer gol del Hansa Rostock. Falló Navas en un pase hacia atrás que se quedó corto, Gattoni no llegó a tiempo y el delantero del cuadro alemán Pröger anotó tras una buena carrera y driblar a Dmitrovic.

Tras el saque de centro, el Sevilla pudo empatar el choque. La buena acción de Idrissi en la banda izquierda acabó con un remate en el primer palo de Rafa Mir. El balón no entró por poco. En cuanto al juego, los de Mendilibar dominaron el partido en líneas generales. Idrissi gozó de otra ocasión en el minuto 23 tras un gran centro de Navas. El marroquí voleó por encima de la portería del Hansa Rostock.



Sin embargo, a pesar de ese dominio, el Hansa Rostock volvió a marcar en una jugada aislada buscando la espalda de la defensa. Dmitrovic salió del área, Pröger lo evitó perfectamente y le dejó el gol claro a Bachman para que anotara a puerta vacía. Dos ataques aislados del Rostock, uno de ellos por un fallo de Navas, y dos goles en contra.



En la segunda parte, el choque arrancó falto de ritmo. La principal novedad en el equipo de Mendilibar fue la entrada de Alberto Flores por Dmitrovic. En el minuto 56, Delaney (muy activo durante todo el choque), chutó desde fuera del área y casi pone el primer gol del Sevilla en el marcador. La pelota se marchó rozando el palo.



La segunda ocasión sevillista llegó a la hora de partido. Tecatito, también bastante activo, puso un balón perfecto que no encontró rematador. Fue el aviso antes del gol de Rafa Mir. Gran pase de Rakitic y buena finalización del punta murciano.



Mendilibar dio entrada a jugadores como Juanlu, Kike Salas, Pedrosa, Pedro Ortiz, Isaac u Óscar. El Sevilla siguió intentándolo, pero ya no gozó de las mismas ocasiones que tuvo en el reinicio del partido.

Granada, 8 - CP Ejido, 0

El Granada se impuso este sábado al CP El Ejido, equipo de Tercera Federación, por 8-0, en su segundo partido amistoso de pretemporada que sirve para cerrar la segunda semana de trabajo de los rojiblancos.

El cuadro dirigido por Paco López, que fue mucho mejor que el equipo almeriense de principio a fin, estuvo mucho más entonado en el primer tiempo, con un once más ‘titular’ sobre el terreno de juego. El joven Bryan Zaragoza, autor de un doblete, fue una vez más el jugador más entonado del Granada, que también contempló el primer gol en esta pretemporada del albanés Myrto Uzuni, máximo goleador de la pasada campaña en Segunda.

Completaron la goleada Samu Omorodion, Miguel Rubio, el francés Yann Bodiger, Víctor Meseguer y el joven Mario González, mientras que la principal prueba realizado en el choque por el técnico Paco López fue colocar como lateral derecho a Jesús Vallejo.

Girona, 2 - Andorra, 2

El Gironaempató este sábado con el Andorra en su segundo test de pretemporada (2-2), en el Training Center de Royalverd, en la Vall d'en Bas (Olot), con goles de Yangel Herrera y Cristhian Stuani para equilibrar un 2-0 adverso.

El cuadro andorrano, de LaLiga Hypermotion, se puso por delante con dos goles de Dani Nieto en los primeros 20 minutos del encuentro: en el primero firmó una gran jugada individual y en el segundo rentabilizó un error de Yangel Herrera para superar a Paulo Gazzaniga.



El centrocampista venezolano, fichado en propiedad tras un año cedido por el Manchester City, enmendó su error justo antes del descanso. Aprovechó un fallo de un contrario y picó la pelota por encima del guardameta desde la frontal del área pequeña.

En el descanso jugadores como Yangel, Valery Fernández, David López, Daley Blind, Pablo Torre o Sávio Moreira de Oliveira cedieron su lugar a hombres como Yan Couto, Juanpe Ramírez, Bernardo Espinosa, Manu Vallejo o Cristhian Stuani, autor del 2-2 en el minuto 55.

El uruguayo marcó de penalti al engañar al portero del Andorra con un tiro a su derecha. El equipo de Míchel Sánchez pudo culminar la remontada por mediación del mismo Stuani o de los jóvenes Iker Almena y Antal Yaakobishvili, pero no lo logró y cerró la concentración en la Vall d'en Bas con un empate. El lunes iniciará una segunda etapa de preparación en la ciudad deportiva del City.

Hannover, 3 - Villarreal, 0

El Villarreal encajó una nueva y severa derrota ante el Hannover 96 alemán (3-0) en un encuentro en el que el equipo de Quique Setién pagó cara su falta de puntería y su fragilidad defensiva.

El portero local Zieler, que evitó varios goles cantados, y el delantero Louis Schaub, autor de los tres tantos, fueron una pesadilla para el conjunto castellonense, superior en el juego y en todas las zonas del campo a excepción de las dos áreas.

El Villarreal salió decidido a imponer su estilo frente al conjunto local, mucho más rodado ante el inminente comienzo de la Segunda División alemana. La posesión del balón fue casi patrimonio exclusivo del Villarreal, en el que el colombiano Mojica actuó como extremo izquierdo en una posición mucho más ofensiva de lo que suele ser habitual.

El Hannover, mucho más limitado técnicamente, aguardó en su parcela alguna pérdida del Villarreal para intentar sorprender a la contra, pero apenas tuvo opciones. El Villarreal fue elaborando ocasiones de gol con el paso de los minutos.

Ferrari tuvo de nuevo la opción de adelantar al Villarreal con un remate de rosca y, sobre todo, en un mano a mano con Zieler que el veterano portero alemán salvó con experiencia y reflejos. El Hannover, que solo se había asomado al área de Jorgensen con un remate del lateral Kohn, logró adelantarse en el marcador al filo del descanso de forma inesperada.



En los últimos minutos, Schaub redondeó su gran tarde y aumentó la desesperación del Villarreal, otra vez desordenado y frágil en defensa, que encaja una nueva y dolorosa derrota en la pretemporada.