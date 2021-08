Le Parisien saca al PSG de la pelea por Leo Messi

El París Saint-Germain (PSG) no se plantea la llegada al club del argentino Leo Messi como una opción, señaló este jueves el diario francés Le Parisien después del anuncio de que el jugador no seguirá en el Barcelona.



El rotativo apuntó en su edición digital que por el momento el equipo tiene otros temas prioritarios sobre la mesa, empezando por la continuidad o no del delantero galo Kylian Mbappé. Le Parisien admite pese a todo que todavía queda mucho mercado y que hasta que Messi no se haya comprometido con otro club va a seguir habiendo rumores sobre el interés de los parisinos.



Sobre todo, recalca, después de la difusión esta semana en las redes sociales de una fotografía en la que se ve al jugador durante sus vacaciones en Ibiza con Neymar, Di María, Paredes y Verratti, todos ellos integrantes del PSG.



El periódico L'Équipe añadió también en su edición digital que ahora que el futuro de Messi ya no está ligado al Barça, la firma del delantero en un nuevo club protagonizará "la gran telenovela de este verano".