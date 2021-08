El Paris Saint Germain sigue sin responder al Real Madrid por la oferta de Mbappé

El Paris Saint Germain continúa sin contestar al Real Madrid acerca de la última propuesta del club blanco para fichar a Kylian Mbappé. Según ha contado en Tiempo de Juego Arancha Rodríguez, en el club blanco creen que los parisinos apurarán hasta el final y, de momento, no saben cuál será la respuesta.

En el Real Madrid creen que han hecho todo lo posible por firmar al futbolista y que, ahora, la pelota está en el tejado del PSG. Según ha explicado Paco González en Tiempo de Juego, se trata de una operación compleja porque no es cuestión de dinero sino que los mandatarios del Paris Saint Germain analizan este traspaso desde un punto de vista reputacional, midiendo la salida del futbolista en cómo afectará a su imagen.

El Real Madrid, pesimista, cree que el PSG no aceptará su última oferta y pone de límite el lunes Arancha Rodríguez contó en Tiempo de Juego que el PSG no ha respondido a la oferta de 170 millones + 10 en variables. Los blancos dan de límite el lunes para aceptar esa cantidad.

El sustituto de Mbappé, complicado

Según ha explicado Paco González en Tiempo de Juego, encontrar un sustituto a Kylian Mbappé en el Paris Saint Germain no será tarea sencilla. Los nombres que más han sonado han sido el de Erling Haaland y el de Richarlison, dos incorporaciones que no serían fáciles. El Dortmund no se lo pondría fácil al club parisino y el Everto, cuyo propietario es conocido en el mundo del fútbol por su dureza en las negociaciones, no estará dispuesto a vender a su delantero.