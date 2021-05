Palo de Mattheus a Koeman: "Tenía algo personal conmigo, me dijo que no tenía calidad"

El centrocampista brasileño ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo en la que habla de su temporada a las órdenes de Koeman en la que solo ha disputado 17 minutos en un partido de Champions League ante el Dinamo de Kiev en el Camp Nou. Mattheus Fernandes ha cargado dúramente contra el técnico neerlandés al que acusa de tener algo "contra él".

A sus 23 años, y tras media campaña cedido en Valladolid, el medio viene de un año en blanco y con el peso a sus espaldas de los 7 millones de euros que el Barcelona pagó al Palmeiras por su pase. "No sé por qué he jugado tan poco", explicaba. "Al principio pensaba que iba a jugar un poco más. El entrenador me dijo que no tendría muchas oportunidades, pero alguna si. Hubo partidos que podría haber jugado tranquilamente, como ha ocurrido con otros jugadores. No sé qué pasa en la cabeza del entrenador. Pienso que podríamos haber hablado entre nosotros, pero no me hablaba mucho y tampoco sé por qué no me ha puesto a jugar", afirma.

Mattheus reconoce que Koeman le dijo que no contaba con él, pero prefirió quedarse en el club. "Antes de empezar los entrenamientos les dijo a los directivos que no contaba conmigo, que podía salir. Yo me preguntaba: 'Cómo dice eso si no me conoce, ni personalmente ni como jugador'. No habló conmigo y me hubiera gustado saber qué pensaba para yo saber que proyecto de carrera podía buscar. Un día fui a hablar con él y me dijo que podía salir si encontraba un club bueno para mí, pero que fuera para jugar. No encontré ningún equipo porque soy joven y acababa de llegar, yo le dije que me diera algunos minutos para poder encontrarlo, pero no me dio minutos. Fue muy raro".

17 minutos es el tiempo que el brasileño se ha enfundado la camiseta azulgrana. Fue en un partido de la Champions ante el Dinamo de Kiev: "Un mes o algo más después de aquel partido, sin jugar más, fui a su despacho y le dije: 'Mister por qué no tengo más oportunidades ¿jugué mal?' y me respondió: 'Has jugado bien, pero no puedo ponerte porque no cuento contigo, no tienes calidad para jugar en el Barça", reconoce. "Si no me pone, no puede ver si no tengo calidad y si los directivos me ficharon fue por mi calidad. Tiene que haber algo más", se cuestiona.

Otra espina clavada para Mattheus es la de ni siquiera haber sido presentado, aunque dice entenderlo porque "justo el día que iban a anunciar mi presentación, llegó el burofax de Leo diciendo que quería salir, luego no hubo presidente... Era un momento muy delicado". "Me pasó una cosa rara, no jugar, no tener oportunidades, entrenar en posiciones que no eran las mías y algunos entrenamientos no los hacía, solo hacía la parte de la finalización. En todo momento pensaba que era una cosa personal".