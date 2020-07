Pacheta, insultado por un aficionado: "Si voy con mis hijos, igual salto"

El técnico del Elche, Pacheta, se presentó este domingo en rueda de prensa para explicar lo que le había ocurrido ayer, cuando fue a visitar a un amigo a Los Arenales del Sol. "Se me insultó en la calle", ha dicho, situación que atribuyó a una información que salió en la prensa sobre una posible negociación del técnico ilicitano con el Espanyol, para entrenar al conjunto 'perico' la próxima temporada.

"Yo ayer por la tarde fui a ver un amigo en Los Arenales del Sol y un tipo en la calle, iban cuatro o cinco, me insultó de manera terrible, porque salen noticias que mienten y generan un daño terrible a este entrenador, con respecto a sus aficionados", explicó muy enfadado Pacheta, la situación que vivió. "Yo llevo dos años y medio aquí y cuando hay medios que confirman que yo tengo un acuerdo con un club, yo tengo que venir aquí a decir que no he hablado con nadie. A día de hoy, este entrenador no ha hablado con nadie, con ningún club", ha insistido el que fuera jugador del Espanyol en los 90.

"Se me insultó en la calle. Los medios de comunicación tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen y con la repercusión que puede tener una mentira. Pero la mentira no recibe castigo", ha lamentado Pacheta. Además, ha recaldado que lo que vivió "es muy grave, es gravísimo". "Si voy con mis hijos y pasa esto, igual salto", ha añadido. Por último, ha avisado de que va "a pelear contra ello (en referencia a la información falsa de la que insiste en haber sido víctima), porque creo que esta posición que ocupo me da la opción de poder defenderme de manera pública".