Otro detalle de cariño de Luka Modric con un aficionado muy grave tras sufrir un infarto

Luka Modric ha vuelto a utilizar las redes sociales para enviar su apoyo y su cariño a un aficionado suyo, previa petición de su hijo.

Un aficionado del Real Madrid escribió al futbolista croata a través de Twitter: "Mi padre Miguel Ángel sufrió un infarto muy grave horas antes del partido", en alusión al partido que el conjunto blanco disputó frente al PSG en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.

"El Real Madrid siempre ha sido su pasión y esta vez no ha podido ir a veros [...] Lleva en el hospital desde el miércoles y no despierta, pero tenemos la esperanza de que la vida le dé una segunda oportunidad y pueda remontar la situación, igual que lo hicisteis vosotros", continúa el mensaje.

"Sé que es muy complicado que esto te llegue y no quiero molestar a nadie, pero sería un sueño si una de las primeras cosas que pudiera enseñarle al despertar fuera a su ídolo, Luka Modric, dándole ánimos a través de un vídeo o de cualquier otra forma".

"Pase lo que pase, os quiero dar las gracias por hacerle feliz durante estos 58 años y por haberme dado una ocasión más para abrazarle cada vez que marcabáis un gol".

El autor de estas palabras mencionó a Luka Modric y al Real Madrid en Twitter con la esperanza de que el croata respondiera.

La respuesta de Luka Modric

El mensaje tuvo muchas reacciones, fue compartido por más de 9.000 usuarios y tuvo casi más de 30.000 'Me Gusta'. Y dos días después, el croata atendió la petición y envió el siguiente mensaje a la familia: "Para Miguel Ángel con todo mi cariño. Espero que te recuperes cuanto antes".

Para Miguel Ángel con todo mi cariño. Espero que te recuperes cuanto antes. ???? https://t.co/mJ4p3QjkWWpic.twitter.com/8veJKUpw8x — Luka Modri? (@lukamodric10) March 13, 2022

"Me he enterado por muchos madridistas que sufriste un infarto el otro día. Te mando este vídeo para decirte que te recuperes y ojalá podamos verte pronto por el Bernabéu. Ánimo y un fuerte abrazo".

No es la primera vez que Modric utiliza las redes sociales para cumplir los sueños de algunos de sus 'fans'. Hace unos meses, cumplió el sueño de una aficionada de 80 años, Elvira Turiño, que deseaba conocer al jugador: "No me quisiera morir sin poderle dar un abrazo", decía en Tiempo de Juego.