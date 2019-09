Òscar Grau: "El Barça hizo todo lo posible para que Neymar viniera"

El consejero delegado del FC Barcelona, Òscar Grau, ha asegurado este jueves que el club blaugrana hizo "todo lo posible" para fichar al jugador del Paris Saint-Germain Neymar, siempre dentro de la "sostenibilidad económica", y ha apuntado al club parisino como artífice de que no se pudiera llevar a cabo la operación.

"Neymar fue una petición del área deportiva y del entrenador. El club ha hecho todo lo posible para que Neymar viniera al club, pero de una manera sostenible. Se ofrecieron alternativas al PSG que siempre rechazaron", aseguró Grau en rueda de prensa.

En este sentido, añadió que fue el campeón francés quien siempre rechazó la oferta blaugrana. "Había una voluntad del PSG de no realizar la operación. El Barça siempre ha querido que se incorporara a Neymar pero dentro de esa sostenibilidad económica", explicó.

Unas palabras, las de confirmar que el club hizo todo lo posible para recomprar a Neymar, que parecen ir destinadas a calmar al capitán del equipo y gran estrella blaugrana, un Leo Messi que hace poco afirmó que no sabía si el club había intentado al máximo traer de vuelta al brasileño, lo que era la voluntad de ambos.

Grau comentó que, "en principio", no hay presupuestado hacer ningún fichaje para el mercado de invierno, por lo que parece que un hipotético nuevo intento de hacerse con los servicios del jugador, que dejó el FC Barcelona para fichar por el PSG tras el pago de la cláusula de rescisión de 222 millones de euros en su contrato, no tendría lugar hasta el próximo verano.

"Hicimos el máximo posible para hacer viable la operación, era la garantía de que pudiese venir y estábamos encantados de que pudiese venir Neymar, pero siempre dentro de unos parámetros. Si se cumplían esos parámetros, era viable e hicimos un esfuerzo. Pero el PSG no estaba ilusionado con ello y no facilitó la salida, y no fue viable", explicó el CEO blaugrana.

Algo similar sucedió con el joven central holandés Matthijs De Ligt, que dejó el Ajax de Amsterdam para fichar por la Juventus. "Pasó lo mismo, queríamos que viniera, pero en ciertos rasgos de salario, de deuda... Pero se fue a otro club y está jugando en la Juventus", lamentó.

No obstante, Grau reiteró que el FC Barcelona tiene "el mejor equipo" pero de una manera sostenible. "Hay que ser entusiastas en los fichajes pero dar cuentas de una manera profesional y rigurosa", apostilló.

Por su parte, el tesorero del club, Enrique Tombas, también informó que se hicieron dos tipos de propuestas al Paris Saint-Germain, una con una oferta económica y otra con dinero más jugadores, para fichar a Neymar. "Las dos propuestas, una con salidas y otra sin salidas, eran sostenibles para nuestro club en los dos casos", señaló.

Por otro lado, recalcó que la venta de jugadores es ya una práctica habitual en el Barça para cuadrar los resultados económicos a final de cada ejercicio. "Vendemos jugadores que no triunfan en nuestra casa, no vendemos a los que triunfan. La prioridad es tener los equipos lo más competitivo, y hasta hoy nunca hemos vendido un jugador que haya triunfado, con la excepción de Neymar", matizó.

"No tenemos una obligación de vender, lo que decimos es que una parte relevante de la actividad del club es saber gestionar con provecho la salida de los jugadores que no triunfan. La venta de jugadores es parte esencial de la vida del club. Tenemos jugadores que triunfan, ojalá fueran todos, pero los que no tienen el desarrollo deseado cuando se fichan o cuando subieron, gestionamos su salida con unas coordenadas de generar beneficio", sentenció.