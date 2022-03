El Club Atlético Osasuna homenajeará a Juan Carlos Unzué en el partido ante el Deportivo Alavés, que se disputará el próximo domingo 10 de abril a partir de las 14:00 horas.



El presidente de la entidad, Luis Sabalza, lo anunció este martes en el acto de entrega de las Insignias de Oro del club, en el que también estuvo Unzué, que acompañó a los cincuenta y cinco socios que fueron galardonados por llevar más de medio siglo en la entidad de forma ininterrumpida.



Sabalza señaló que el exguardameta rojillo hará el saque de honor en los prolegómenos del partido ante el conjunto vitoriano. “Es de justicia que recibas el reconocimiento de tu familia, que es el osasunismo, y en tu casa, que es El Sadar”, dijo a Unzué.



Asimismo, informó de que ese mismo día los jugadores del equipo navarro saltarán al terreno de juego con una camiseta inspirada en la que llevó el portero durante su segunda etapa en el club y que tendrá estampado en el pecho el lema “Osasuna contra la ELA”.



Ese mismo eslogan estará impreso en la parte posterior de la camiseta, debajo del dorsal, en las camisetas de juego que los futbolistas luzcan ese día.



El presidente rojillo también explicó que, el día del partido, el club invitará a personas de Navarra y Álava que padecen la ELA para que puedan presenciar el encuentro en El Sadar.







Unzué agradeció el homenaje de Osasuna y afirmó que "se vivirá un momento especial ese día en El Sadar". "Mis padres siempre me decían que no me olvidara de dónde venía, de mis raíces. He estado muchos años lejos de casa, pero Osasuna siempre ha estado en mi corazón", subrayó.