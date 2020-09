La opinión de Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño sobre la continuidad de Messi

Conocemos la opinión del director de Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño sobre la continuidad de Leo Messi en el Barcelona

PACO GONZÁLEZ

"Dije que hasta que no lo viera no me lo creía porque lo sospechaba. Es bueno para LaLiga, para el Barça y para Messi. Pero salen todos mal de esto. El planeta fútbol está pensando cómo está el Barça para que el mejor del mundo se quiera ir. Creo que no ha aparecido ningún comprador porque los clubes con dinero pagan mucho pero por gente joven. Messi ha estado muy mal asesorado".

Leo Messi siempre ha dicho que quiere retirarse como azulgrana.EFE

MANOLO LAMA

"Estamos de fiesta porque se queda el más grande de todos los tiempos. Bartomeu les ha metido un gol a Messi hijo, padre, al despacho de abogados… a todos los que daban por hecho que Messi se iba; ha sabido manejar sus piezas, no perder la calma, no ha entrado al trapo y al final ha ganado. Messi, por primera vez en la historia ha visto cómo le gana un partido uno que no sabe jugar al fútbol.

La afición del Barça no es va a olvidar de Messi, no sé si algún día le pitarán pero en cuanto le vean, te va a ganar. Si este Barça no gana grandes cosas, va a haber más tiros a Messi".

Josep Martía Bartomeu, en la entrevista en Barça TV

JUANMA CASTAÑO

"Me parece una muy buena noticia para el Barça, una bastante aceptable para Bartomeu y, para Messi, es la muestra de que hay instituciones que están por encima. Bartomeu ha hecho una gestión de la crisis perfecta. Su política deportiva ha sido nefasta, la relación con sus estrellas ha sido peor... pero tras el burofax, lo que ha hecho ha sido perfecto. Al final esa tranquilidad, a los abogados y a Messi les ha hecho pensar si estaban dando un paso en firme. Bartomeu ha gestionado bien este caso pero ha sido el culpable; él está muy tocado, es imposible que se refuerce".

Messi en el campo va a ser el Messi de siempre, va a seguir siendo el mejor jugador del mundo.