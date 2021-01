Odegaard pide salir del Real Madrid

El Real Madrid no espera hacer ningún fichaje esta temporada debido a la pandemia de coronavirus que ha castigado las arcas del club. No habrá movimientos de llegada pero quizá sí de salida. Después de que Isco ya solicitase al club abandonar la disciplina blanca tras no gozar de minutos, ahora ha sido Odegaard quien, según ha podido confirmar Melchor Ruiz, ha pedido salir del Real Madrid.

Las desavenencias entre el noruego y Zinedine Zidane se han venido produciendo durante toda la temporada ante la situación que está sufriendo Odegaard, quien no cuenta para el francés. La gota que ha colmado el vaso se ha producido en la Supercopa de España, después de que el noruego ni siquiera calentase.

La Real, ¿posible destino?

Según ha informado Marco Antonio Sande, la Real ha afirmado en público que no han hecho ningún movimiento en este sentido y, además, en el seno del club donostiarra no gustó cómo se produjo la ruptura de la cesión este verano. Eso sí, la afición sí que sueña con el regreso del mediocentro noruego a Anoeta.