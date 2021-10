Odegaard golpea al Real Madrid: "Siempre es importante sentirse querido y ver que un club cuenta contigo"

Durante el pasado verano, Martin Odegaard se convirtió en una de las salidas del club blanco para volver a un equipo donde realmente ha encontrado la felicidad, el Arsenal.

El noruego pasó seis años como jugador del Real Madrid y en toda esa etapa, acumuló varias cesiones que le privaron de una oportunidad real y de calidad en el conjunto de la capital española para consolidarse como uno de los jugadores con más futuro del panorama fútbolístico. Tras esto, Odegaard ya es un jugador más del Arsenal y recientemente ha querido aprovechar que juega en Londres para hablar de las diferencias existentes entre las dos etapas que ha vivido como profesionbal en uno y otro equipo.

En primer lugar, para hacer referencia a sus inicios en el Real Madrid, el jugador destaca que "hubo momentos complicados tanto en el primer equipo como en el Castilla. Pero estar cerca de los mejores me hizo más fuerte. Siento que he crecido gracias al Madrid y he aprendido de jugadores como Ramos y Cristiano".

Odegaard no olvida por ejemplo, los motivos de su salida y el simple hecho de destapar si contó con ciertos apoyos en el club. "Todo depende de uno mismo, pero siempre es importante sentirse querido y ver que un club cuenta contigo. El que forma parte del fútbol sabe que eso no es así. Da igual al nivel que juegues, nadie tiene la garantía de jugar siempre. Debes ganarte la confianza y merecerlo".

Por último, una de las grandes revelaciones que hace durante la entrevista el jugador del Arsenal, es cuando asegura que ahora es feliz. "Diría que hay una gran diferencia. Estoy muy feliz en el Arsenal. Hay un vestuario muy agradable".