Oblak: "Mientras la ambición del club sea la misma que la mía, me quedaré"

El portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, reflexionó sobre las salidas del club este próximo mercado de verano y habló de su futuro, en una entrevista concedida a 'Ekipa'.

"Renové mi contrato, así que no cambia nada. Mientras los objetivos del club sean los míos, me quedaré. Algunos futbolistas han salido, pero estoy convencido pero estoy convencido de que el club hará todo lo posible para fichar jugadores de calidad. Cuando firmé mi nuevo contrato, también hablamos del futuro y les aseguré que mi compromiso con el club no cambiará", dijo con respecto a sus ganas de seguir en el Atlético de Madrid.

Se refirió a la salida del delantero Antoine Griezmann, amigo suyo, con quien compartía muchos buenos momentos. "Por supuesto que somos amigos, pero ya ha tomado una decisión y no tiene sentido convencerle de lo contrario. Cada uno toma sus decisiones y quiero todo lo mejor para Antoine en el futuro".

Advierte del peligro que tendrá Griezmann en el caso de marcharse a otro club de LaLiga: "Si se queda en España, preferiría no jugar contra él, pero si fuera así, estaría jugando contra uno de los mejores jugadores del mundo".