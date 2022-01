Oblak: "Estamos encajando muchos goles a balón parado; es difícil de explicar"

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, consideró este jueves que "es difícil explicar" la derrota en la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club con "dos goles a balón parado", una forma de la que han encajado "muchísimos" tantos "este año", al tiempo que admitió la "decepción" y expresó su seguridad de que el equipo "se levantará" en los próximos encuentros.



"Queríamos ganar la Supercopa, pero no hemos hecho suficiente. Deseo toda la suerte del mundo al Athletic, han ganado y se merecen estar ahí. No hemos hecho un partido bueno. Ese no era el plan. El plan era presionar más y tener más el balón. Todo el equipo está decepcionado. Es un momento difícil, pero van a llegar otros partidos. Hay que levantarse. Cabeza arriba, corregir los errores y mejorar muchísimo", valoró en 'Movistar'.



El porqué de tantos goles en contra este curso "es la pregunta" que tiene que "resolver" su equipo. "Son muchos goles encajados este año, como todo el mundo sabe. Y muchos por fallos nuestros propios, no por el mérito del otro equipo. Seguro que es un año complicado, como hoy, que tienes el partido 1-0 y después te marcan dos veces de balón parado. Tenemos que encontrar respuestas a esta pregunta, porque si no las encontramos va a ser complicado hasta final de temporada", expresó.



"Cada derrota es muy dura. Y hoy todavía más. Porque hemos peleado para llegar a la final, para ganar la Supercopa, que es un título bonito y lo queríamos mucho. Pero estoy seguro que el equipo se levantará. El próximo partido lo vamos a hacer mejor. Las palabras no valen nada. Hay que hacerlo ahí fuera en el campo", advirtió.