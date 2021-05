Oblak: "En el Atlético ningún título se ha ganado fácil"

El portero esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak aseguró que en el conjunto rojiblanco, que será campeón de LaLiga Santander si gana su partido de la última jornada contra el Valladolid, "ningún título se ha ganado fácil" y recordó que nueve de las diez ligas del club se ganaron en la última jornada.



"Durante toda la historia del club siempre ha habido sufrimiento. Desde que lo conozco eso es así, ningún título se ha ganado fácil. Una persona me contó que de los 10 títulos que ganó el Atleti sólo en uno ganó antes de la última jornada", recordó Oblak durante una entrevista con el diario digital 'Goal'.



El apunte histórico del portero esloveno es cierto. Solo una de las diez Ligas que el Atlético tiene en sus vitrinas llegó decidida a la última jornada: la obtenida en la campaña 1976-77 por un equipo que entrenaba Luis Aragonés.







Oblak explicó que durante el duelo de la penúltima jornada contra Osasuna, en el que se vieron con un gol en contra a 15 minutos del final (0-1) el equipo creía en que había "suficiente tiempo para hacer dos goles". "Hablamos entre nosotros, sabíamos que lo podíamos hacer y teníamos confianza", dijo sobre la remontada, con goles del brasileño Renan Lodi y el uruguayo Luis Suárez, que terminó en 2-1.



Respecto a la última jornada en Valladolid, el portero espera un partido "muy duro" ya que el conjunto rojiblanco pelea por la Liga y su rival por apurar sus opciones de no descender.



"No pienso en ganar la Liga ahora. Lo único que quiero es prepararme lo mejor posible para el sábado, como todo el equipo. Queremos ganar. Es una final para ellos y para nosotros. Va a ser un partido complicado y no quiero ni pensar en nada más. Sólo preparar el partido y jugarlo lo mejor posible. Luego veremos si es momento para celebrar o para estar triste", añadió.