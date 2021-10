Nuno, sobre el virus FIFA: "Algunos solo duermen y comen con la selección"

El entrenador del Tottenham Nuno Espirito Santo, ha querido dar su opinión tras las críticas de algunos clubes por el 'virus FIFA' el cual, ha afectado a muchos jugadores. "Algunos jugadores vuelven con muchos minutos en las piernas, otros solo hacen que comer y dormir", afirmaba el portugués.

"Estas situaciones se presentan cada vez que hay encuentros de selecciones. Hay jugadores que disputan muchos minutos. Otros ni un solo minuto. Esto crea problemas. Cuando les recibes, algunos han conseguido cosas fantásticas, como Hugo Lloris. Otros vuelven tristes como Reguilón y Bryan Gil", afirma.

"Como he dicho, algunos regresan con muchos minutos de juego en las piernas. Otros no han hecho más que dormir y comer. Pero siempre queremos que vuelvan lo antes posible. Algunos ya se han unido a nosotros, otros no", dijo el míster cuyo equipo se enfrenta al Newcastle este domingo.