La nueva votación del nombre del estadio del Cádiz arranca con denuncias

La nueva fase de las votaciones para cambiar de nombre al estadio municipal de fútbol "Ramón de Carranza", en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, ha arrancado hoy con nuevas denuncias, en concreto la de una Plataforma que asegura que uno de sus miembros ha podido votar con la identidad del alcalde.



La "Plataforma Estadio Carranza" asegura en un comunicado que el nuevo sistema de votación, que se repite después de que las primeras fueran denunciadas por infringir la Ley de Protección de Datos, es "una chapuza que permite la suplantación de identidad".



"El sistema puesto en marcha por el Ayuntamiento, sin previa comparecencia ni acreditación del votante por algún medio de los reconocidos en derecho (clave, solicitud escrita previa, certificado digital, etc.) permite que cualquiera que obtenga un número de DNI de un tercero y la fecha de nacimiento del mismo vote suplantando a esa persona", indica.



Asegura que "como prueba de ello" un miembro de la Plataforma ha podido votar esta misma mañana usando el DNI y la fecha de nacimiento del alcalde de Cádiz, José María González Santos.



"La obtención de esos datos ha sido tan sencilla como teclear en Google el nombre y apellido del alcalde junto a las palabras DNI y fecha de nacimiento. Esto prueba, a las claras, que la chapuza sigue lastrando y protagonizando este penoso proceso iniciado por el Ayuntamiento".



El Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado esta nueva fase en el proceso de cambio de nombre del Estadio municipal, a través de un formulario en la web de Transparencia (https://transparencia.cadiz.es/nombre-estadio/) para que los mayores de edad empadronados en Cádiz puedan escoger entre las ocho propuestas seleccionadas por la comisión de trabajo tras la anterior etapa de este proceso.



El sistema para la votación, que permanecerá operativo entre las 9.00 horas del lunes y las 21.00 horas del domingo 20 de junio., ofrece a los votantes las siete opciones fueron seleccionadas por la comisión en base a las propuestas realizadas por la ciudadanía: "Ciudad de Cádiz", "La Pepa, Gades", "Bahía de Cádiz", "Gadir", "Nuevo Mirandilla", "Tacita de Plata" y "De La Laguna".



La plataforma critica en su nota de prensa que el procedimiento obvie "el sentir mayoritario de la afición de que el nombre del Estadios siga siendo el de Carranza. Todo ello sin incumplir la Ley".



La comisión descartó esa opción porque Carranza seguía haciendo alusión a la misma personas, "un personaje que participó en el golpe de Estado de 1936, que estuvo estrechamente vinculado a la dictadura franquista y contribuyó activamente en la política de depuración que llevó a cabo el régimen en Cádiz", ha explicado el Ayuntamiento.



El consistorio ha explicado que, una vez finalizada la votación, "los resultados serán verificados y procesados" y se anunciará el nuevo nombre del Estadio el próximo 24 de junio.



Culminará así el proceso que se inició el 27 de julio de 2020 en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía.



El Ayuntamiento ha asegurado que el procedimiento en esta nueva votación "garantiza el tratamiento adecuado de los datos personales conforme a la legislación vigente en la materia, y se sustenta conforme al principio de minimización de datos", dado que el anterior proceso fue denunciado por incumplir esta normativa.

El alcalde de Cádiz, José María González, negó este lunes que el proceso de elección del nombre del estadio de fútbol de la ciudad sufra las anomalías que ha denunciado una plataforma ciudadana y advirtió de que haber suplantando su personalidad para intentar demostrarlo “es un delito”.



En una rueda de prensa, González lamentó que el interés de algunos por paralizar el proceso de sustitución del nombre del actual estadio Ramón de Carranza les haya llevado a infringir la ley al utilizar su nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento para demostrar que era posible utilizar datos de otras personas para votar en este proceso telemático.



“Es algo gracioso y serio, al mismo tiempo, porque alguien se ha visto empujando a cometer delitos para tratar de socavar nuestro proceso”, criticó el alcalde.



El Ayuntamiento inició esta mañana un proceso de participación ciudadana por el cual todos los mayores de edad empadronados en Cádiz pueden votar en una web el nombre que sustituirá el de Ramón de Carranza como nombre del estadio, en virtud de la ley de memoria democrática que considera al exalcalde Carranza alguien vinculado al franquismo



“Yo no quiero que mi estadio tenga el nombre de un fascista”, insistió González, quien defendió la transparencia, seguridad y legalidad de esta votación, tras haber sido revisada por expertos en protección de datos.



Una plataforma ciudadana, la misma cuya denuncia obligó a parar la votación celebrada hace unos meses, ha vuelto a alertar de la “chapuza” del sistema escogido, y, para demostrarlo, ha usado los datos del alcalde para suplantar su identidad y votar en la web recién rehabilitada.



González niega que ese voto sea finalmente válido, ya que, cuando él entre a votar, le saldrá que no puede hacerlo porque ya ha votado, lo que le llevará a alertar al sistema de que alguien ha usurpado su personalidad y, tras esa denuncia y corroborar su identidad, sí se le permitirá ejercer su derecho al voto.



“El anterior sistema tuvimos que pausarlo para hacerlo de manera óptima y ahora ya con contamos con el asesoramiento técnico necesario para conocer el nombre elegido el 24 de junio y que pueda estar listo para la nueva temporada de liga”, defendió el alcalde.



González ha sido muy crítico contra quienes no aceptan este cambio de nombre y “llegan a cometer delitos”, y no descarta denunciar la suplantación de sus datos e insiste en que el nuevo proceso sí sigue la normativa de protección de datos.



