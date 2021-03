Juanma Castaño: “No debemos estar pendientes día tras día de lo que hacen mal los demás”

Juanma Castaño, director del 'El Partidazo de COPE', habla en 'Tiempo de Análisis' del polémico viaje de Marcelo a Valencia con su familia, pese a las restricciones de movilidad que existen por el coronavirus. El jugador brasileño del Real Madrid subió una foto a sus redes sociales desde la playa de Valencia, junto a su familia, y posteriormente le cayeron las críticas por haberse saltado el cierre perimetral que existe en España:

"Hay un escándalo importante con la foto de Marcelo con su familia en Valencia saltándose el cierre perimetral. Melchor Ruiz dice que tenía justificante. Y no es el único que ha estado los últimos días fuera de su casa saltándose el cierre perimetral. Sabemos que Koeman, a través de El Mundo Deportivo, ha estado en Marbella y hemos visto a Guedes en Ibiza. Todo esto es muy polémico porque la gran mayoría de nosotros hemos tenido que aguantarnos y no hemos viajado en Semana Santa, no hemos podido viajar a ver a nuestras familias que están lejos de nosotros desde hace muchos meses. Entiendo que la gente se enfade pero es muy peligroso que todos nos convirtamos en policías de balcón y en policías de redes sociales, en mirar permanentemente ‘este no tiene mascarilla, este estaba fuera de casa a las 18:15, este bajó la persiana del bar a las 23.05 cuando la tendría que haber bajado a las 23....’. Creo que todos deberíamos estar más preocupados de nuestra responsabilidad, la de cada uno, que en mirar si Marcelo tiene o no el permiso para estar en Valencia. Quizá cuando tengamos un comportamiento individual más responsable, solucionemos que todos estos problemas que vemos en redes sociales y en el balcón de nuestra casa no tengan tanta importancia. Entiendo que son personas que deben dar ejemplo pero entiendo que no debemos estar pendientes día tras día de lo que hacen mal los demás".

El polémico viaje de Marcelo

La Generalitat Valenciana va a abrir un expediente al jugador del Real Madrid Marcelo Vieira, según informa EFE, porque se podría haber saltado el cierre perimetral y va a proponer que se le sancione, después de que el futbolista subiera una foto a su cuenta de Instagram con su familia en el paseo marítimo de la playa de La Malvarrosa de València.

Fuentes de presidencia de la Generalitat han señalado a EFE que consideran que la actitud del internacional brasileño es "insolidaria" e incívica".

El quebranto del cierre perimetral de la Comunitat Valenciana podría ser sancionado en base al decreto ley 11/2020 de régimen sancionador contra los incumplimientos de las medidas contra la Covid-19.

El incumplimiento de una orden general de confinamiento decretado es una infracción leve prevista en el artículo 5.5 del decreto ley, que son sancionadas con importes que van de los 60 a los 600 euros.

Además se podría proponer sanción también por no llevar la mascarilla, que es obligatoria en espacios púbicos. Esta propuesta de sanción está fijada con un importe de 100 euros.

SUBIÓ UNA FOTO A SU INSTAGRAM

El jugador brasileño del Real Madrid, Marcelo Vieira, se podría haber saltado el confinamiento perimetral que está vigente en las comunidades autónomas españolas para evitar el avance del coronavirus durante la Semana Santa después de que el lateral haya subido una foto con toda su familia en la playa de la Malvarrosa en Valencia.

Marcelo se ha dejado ver por el Paseo Marítimo de la Malvarrosa, con sus dos hijos y su mujer, y más tarde el mismo ha publicado una fotografía en Instagram que ha causado mucho revuelo, llegando a ser trending topic en Twitter.

De hecho, la Comunidad Valenciana es una de las comunidades que más ha insistido por el perimetraje de las fronteras de cara a la Semana Santa. Una decisión que finalmente se extendió a todas las autonomías para frenar la propagación del coronavirus.

MARCELO DICE QUE TENÍA PERMISO PARA ENTRAR EN VALENCIA

Melchor Ruiz ha informado en Tiempo de Juego que el jugador brasileño dice que tanto él como su esposa tenían permiso para entrar en la Comunidad Valenciana por un tema personal y por lo tanto no se habría saltado el cierre perimetral.

.@MarceloM12 está tranquilo por las noticias por su viaje a Valencia y su foto en familia en la playa de la Malvarrosa, ya que no se ha saltado el cierre perimetral , puesto que tanto él como su mujer tenían permiso para viajar por un asunto personal. @tjcope@partidazocopepic.twitter.com/XGExyqlfDU — Melchor Ruiz (@melchorcope) March 28, 2021

Críticas del alcalde de Valencia a Ayuso por el viaje de Marcelo

El alcalde de València, Joan Ribó, ha responsabilizado a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso de que Marcelo, jugador del Real Madrid se haya saltado las restricciones contra la pandemia después de publicar este domingo en sus redes sociales que estaba junto a su familia en València, una manera de reconocer públicamente el no haber cumplido las restricciones.

En concreto, Ribó ha explicado que esta actuación “Es un ejemplo de los malos ejemplos que manda la presidenta de la Comunidad de Madrid. Como habla tanto de que cada uno puede ir donde quiera, este hombre se lo ha tomado al pie de la letra y los planteamientos de la señora Ayuso los ha querido trasladar a la Comunidad Valenciana”.

Respecto al comportamiento del jugador brasileño del Real Madrid en estos momentos de la pandemia, el alcalde de València ha indicado que "aquí hacemos las cosas mejor" por lo que la conducta del jugador "no es apropiada en esta comunidad".