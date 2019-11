Velasco Carballo, en COPE: "El VAR se equivoca y se va a seguir equivocando porque es una persona"

AUDIO DE LA ENTREVISTA A VELASCO CARBALLO EN EL PARTIDAZO DE COPE

Hablamos en El Partidazo de COPE con Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, para hablar del funcionamiento esta temporada del VAR.

Sobre la noticia de que habrá VAR en la Supercopa y tecnología de línea de gol: “Estamos convencidos de que va a haber televisión. Y que va a ser la mejor Supercopa de la historia de España. La tecnología de gol se estrenó en el Mundial de Clubes de 2012. En la tecnología de gol hay 7 cámaras por portería y al árbitro se le avisa por el pinganillo y por el reloj”.

Velasco opinó sobre las palabras de Rubiales en COPE diciendo que el VAR de esta temporada es mejor que el de la temporada pasada: “Estoy de acuerdo en que no debemos comparar. Todo el fútbol me lo agradece y eso es algo que me honra. Estamos contentos de tener al líder de esta tecnología. Hemos mejorado en el tema del juego brusco grave. La temporada pasada se nos escaparon más jugadas de las que hubiera deseado. Nuestra asignatura pendiente es el tiempo, que tenemos que mejorar”.

Sobre las entradas al Tendón de Aquiles, que provocó varias tarjetas rojas al principio de temporada: “No ha habido cambio, el criterio siempre ha sido el mismo. Para que una entrada sea roja hay que evaluar qué parte del cuerpo te impacta, con qué fuerza y evaluar si esa acción es un riesgo para el adversario, pero lo que no es lo mismo son los árbitros y las jugadas”.

Velasco habló sobre los errores importantes de VAR de esta temporada: “Cuando decimos que hay cuatro errores, podemos discutir dos arriba o dos abajo. Es un porcentaje muy minoritario entre las dos competiciones. El VAR se equivoca, sí, y se va a seguir equivocando porque es una persona, pero trabajaremos para que se equivoque lo menos posible. El VAR tiene que decidir si es penalti o no en 20-30 segundos porque luego tiene que revisar la jugada entera. Nos sale que son 120 segundos cada revisión. Están sometidos a un estrés y a una presión que hace que cometa errores”.

Sobre el penalti pitado a favor del Barcelona ante el Levante, con un fuera “Cuando el equipo deja de avanzar hacia delante acabaría ese ataque pero dice que cuando la jugada llega al área y vas de un lado a otro durante un minuto y medio… La jugada del Levante-Barcelona es tremendamente gris.

Velasco Carballo comentó la frase de Platini ‘El VAR es una hermosa mierda’: “Si a los árbitros nos preguntan si estábamos de acuerdo con la tecnología del Var hubiésemos dicho que no nos gustaba, pero ahora todos nos sumamos al carro”

Sobre la posibilidad de que un jugador esté en el VAR, comentó “no tendría ningún inconveniente de que un jugador hiciese el curso, conociese las reglas, tuviera el nivel para juzgar…”