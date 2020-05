Mari Luz, viuda de Lorenzo Sanz, en El Partidazo de COPE: "Lorenzo era especial por ser una persona normal"

ESCUCHA LA ENTREVIA CON MARI LUZ, EN EL PARTIDAZO DE COPE

Hablamos en El Partidazo de COPE con Mari Luz, viuda de Lorenzo Sanz, el día en que se celebran los 22 años de la séptima Copa de Europa ganada por el Real Madrid, con Lorenzo como presidente. Mari Luz nos contó cómo se encuentra dos meses después del fallecimiento de su marido: “Estoy en una montaña rusa. En los primeros días no me lo creía porque ha sido todo inesperado, raro… le llevé a hacer unas radiografías pero mi recuerdo es verle al sol esperando a que llegara el nieto, y se subió andando por las escaleras. Entonces sigo esperándole. Luego fui a peor y a peor, ayer tuve que llamar al médico porque me ahogaba. Me ha dicho la doctora que es normal, que no me aguante las ganas de llorar”.

Sobre el cariño de la gente nos contó que han sido miles de mensajes de apoyo: “Lo notaba porque eran miles de mensajes y llamadas a mis hijos y mis nietos, de todo el mundo, del Madrid, de su presidente... no tengo más que palabras de agradecimiento. Todavía no he puesto la tele porque no soy capaz. Veo muchas fotos. Ahora los nietos han conocido el personaje que era su abuelo”

Con ella recordamos los recuerdos de hace 22 años, cuando el Real Madrid ganó la séptima Copa de Europa: “Un día como hoy comentábamos en el desayuno los aniversarios de la Séptima. Le recuerdo paseando por la plaza, que le tuvo que rescatar mi hijo Paco porque se lo comían. Fue maravilloso. Mi marido era especial porque era normal”.

Lorenzo Sanz, con la Séptima del Real Madrid

Sobre cómo se conocieron: “Yo estaba estudiando y quería trabajar; cogí un anuncio de secretaria del diario YA, fui con mi abuelo y me contrataron. Allí le conocí. Él me empezó a tirar los tejos directamente, pero él tenía dos novias. La época de cuando era presidente del Real Madrid no ha sido la más feliz de nuestra vida”.

SE EMOCIONÓ ESCUCHANDO A PACO GONZÁLEZ

Por último; Mari Luz, que se emocionó al escuchar a Paco González hablar de su marido, nos dijo que "Hablar de mi marido es sacar una sonrisa y recordar lo bueno, Lo horrible lo comparto con tantísima gente que lo está pasando tan mal... Lorenzo me decía que el confinamiento era una película de ciencia ficción, que no era posible".