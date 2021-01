Sarabia, en El Partidazo de COPE: "Si volviera al Barça haría las cosas al 99% como las hicimos"

Entrevistamos en El Partidazo de COPE a Eder Sarabia, fichado como nuevo entrenador del Andorra, el equipo de Gerard Piqué. Sobre el fichaje sorpresa, dijo que "Piqué me llamó y enseguida me lo soltó, fue muy claro y directo diciéndome que quería que entrenara al Andorra". Además, quiso aclarar que no hubo ningún problema con los jugadores del Barcelona: "Setién y yo somos dos personas muy normarles que hemos hecho muy buena relación con todos los futbolistas que hemos tenido; he recibido muchas felicitaciones de jugadores dlel Betis, Las Palmas; con utilleros... y entre ellos con los futbolistas del Barça".

Sarabia habló de las polémicas que tuvo con jugadores del Barcelona al final de la temporada pasada, especialmente en el Santiago Bernabéu y en Vigo: "No me ha hecho daño ni lo del Bernabéu ni lo de Vigo, me ha servido para aprender y saber en qué mundo estoy. Hay cosas difíciles de controlar y siempre me quedo con lo positivo y con lo que puedo controlar. Hacia fuera hubo mucho ruido. Sé que tenía que tener cuidado en algunas cosas por Quique pero ningún futbolista me dijo nada, al contrario. Lo de Vigo con Messi fue algo parecido, un momento de tensión en el que no estaban saliendo las cosas como queríamos; en el vestuario pasa doscientas veces y no pasa nada; pero ahí fue en público. Una cosa es lo que pasa dentro de un vestuario y otra lo que pueda parecer hacia fuera​".

�� @edersa10, nuevo entrenador del @fcandorra, en @partidazocope



�� "Creo que no me ha hecho daño ni lo de Vigo ni lo del Camp Nou, me ha servido para aprender"



�� "Una cosa es lo que pasa dentro de un vestuario y otra lo que pueda parecer hacia fuera"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/kmNQl8CrLf — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 19, 2021

Una de las cosas de las que más se habló cuando era el segundo de Quique Setién en el banquillo azulgrana fue sobre su relación con Leo Messi, de la que se decía que no era nada buena: "Estamos hablando del mejor jugador del mundo. LLegamos en un momento difícil y él ha demostrado que no estaba contento del todo, pero no con nosotros, sino en general, con el club. Llegas con muchísima ilusión, intentas cambiar las cosas y a veces no tocas la tecla, no era el momento más adecuado. No sé si Messi se irá este verano". Sobre si los futbolistas se despidieron de ellos cuando fueron cesados, explicó que "perdimos en Lisboa, nos volvimos y ya no tuvimos relación con los jugadores. No sé si Leo se despidió de Setién, de mi no".

A pesar de todos los problemas que tuvo en el Barcelona, Sarabia afirma que "si volviera al Barça haría las cosas al 99% como las hicimos. Intentamos ser nosotros mismos".

�� @edersa10, nuevo entrenador del @fcandorra, en @partidazocope



�� "Llegamos en un momento difícil al @FCBarcelona... Messi demostraba que no estaba contento del todo, no solo con nosotros si no con el club"



❌ "No sé si Leo se despidió de @QSetien, de mi no"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/I1lkhSK2SH — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 19, 2021

Por último, Sarabia habló del que ha sido su compañero de banquillo durante varios años: "Quique Setién me dijo que adelante, que era un buen proyecto. Ha sido una persona importantísima en el fútbol y en la vida. Va a ser uno de los mayores críticos que voy a tener para intentar ayudarme y mejorar".